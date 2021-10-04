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加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

旅遊撿到寶 加州婦挖到4.38克拉黃鑽

編譯陳韻涵／綜合3日電
鑽石坑州立公園今年出土的最大顆黃鑽。 (圖／阿肯色州立國家公園)
鑽石坑州立公園今年出土的最大顆黃鑽。 (圖／阿肯色州立國家公園)

阿肯色州的鑽石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)開放民眾買票入園尋寶，吸引各地民眾前來碰運氣；加州婦人諾琳‧雷德伯格(Noreen Wredberg)上月底和丈夫途經該公園即進場試手氣，一小時內便找到該公園今年最大顆的黃鑽，重約4.38克拉，價值可能超過1萬5330元。

來自加州葛蘭奈灣(Granite Bay)的雷德伯格夫婦上月前往溫泉國家公園(Hot Springs National Park)旅行，順道拜訪鑽石坑。

鑽石坑是諾琳的口袋名單之一，她說：「幾年前我在電視上看到這裡，當我知道我們距離不太遠時，決定來一趟。」

諾琳和丈夫麥可(Michael)原本在有遮陰處尋寶，但在他的建議之下往有陽光照射的中心移動。

約莫搜尋40分鐘後，她發現地上有個閃閃發光的東西。

她說：「當時我不知道它是鑽石，但它透徹且有光澤，我就把它撿起來。」

她把這顆閃亮的石頭交給丈夫，再一起帶到公園裡的「鑽石探索中心」鑑定；鑑定員檢測後確認，這是一顆4.38克拉的黃鑽，且是今年園區所發現最大顆的鑽石，其重量僅次於去年10月被發現的4.49克拉黃鑽，後者是園區迄今被發現的最大鑽石；鑽石坑今年已有258顆鑽石被發現，總重量超過46克拉。

鑽石坑規定「誰發現歸誰」(finders keepers)，並由發現者替鑽石命名；諾琳決定用麥可的貓「露西」(Lucy)稱呼這顆黃鑽，露西的毛色是灰帶黃。

諾琳‧雷德伯格找到4.38克拉的黃鑽。 (取自阿肯色州立國家公園)
諾琳‧雷德伯格找到4.38克拉的黃鑽。 (取自阿肯色州立國家公園)

諾琳還沒決定要怎麼處理這顆黃鑽，但可能送去切割加工，形狀則看鑽石品質而定。

她說：「我不知道它價值多少錢，這對我來說是嶄新的體驗。」

「露西」黃鑽的顏色等級介於中等的淡彩(fancy light)到中彩(fancy)之間，每克拉約3500元，若以4.38克拉計算，價值可能超過1萬5330元。

園區負責人豪威爾(Caleb Howell)說，許多民眾都是在地上發現鑽石，園方定期鬆土，加上鑽石有重量、不會產生靜電，不易附著髒汙。

他說：「當雨水沖刷出大鑽石，待太陽露臉，其反光很容易被看到；9月19日至21日的降雨量逾一吋，雷德伯格夫婦來訪時土已經乾了些，當太陽升起，她就看到閃亮的鑽石。」

加州 檢測 阿肯色州

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