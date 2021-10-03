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聯邦法官：國會暴動者 檢調懲處太過嚴苛

編譯林梅婕／綜合2日電
華盛頓特區聯邦法官麥克法登認為聯邦檢方對與參與國會暴動者，求刑過重。(取自聯邦法院)
華盛頓特區聯邦法官麥克法登認為聯邦檢方對與參與國會暴動者，求刑過重。(取自聯邦法院)

由前總統川普指派的華盛頓特區聯邦法官麥克法登(Trevor McFadden)1日公開質疑調查國會暴動事件的檢調單位，認為對示威者不公平。

麥克法登表示，和去年為非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察殺害而伸張正義、參加華盛頓特區的活動示威者相比，檢調對國會暴動事件參與者的懲處過於嚴苛；他也挖苦地說：「如果聯邦檢察官辦公室(US Attorney's Office)能更公平地審視闖進國會的暴徒和在市區內趁火打劫的罪犯，他們將會獲得更高的可信度。」

圖為聯邦調查局3月公布奧克拉荷馬市女子丹妮耶兒‧道爾參與國會暴動的圖像。(聯邦調...
圖為聯邦調查局3月公布奧克拉荷馬市女子丹妮耶兒‧道爾參與國會暴動的圖像。(聯邦調查局)

奧克拉荷馬市一名女子丹妮耶兒‧道爾(Danielle Doyle)因參與國會暴動被捕，但麥克法登不僅拒絕檢察官建議的懲處，還在1日判處道爾緩刑；聽證會上麥克法登也提出質疑，為何檢調對於那些參與佛洛伊德遊行趁機打劫商家的犯人都沒有任何行動。

根據司法部資料，道爾被處以兩個月緩刑，以及3000元罰款和另外500元的損害賠償。

美聯社報導指出，麥克法登在道爾一案的宣判過程中，聲稱道爾和「去年那些打家劫舍的暴民沒有不同」，並說：「而這些暴民甚至擅自認定，國家的法律並不適用於他們。」

不過最終麥克法登仍強調，道爾的行為「讓國家蒙羞」，而且如同去年的暴動，造成「人民對社會感到不安全」。

美聯社報導分析，去年洛伊德事件示威活動期間所引發的相關刑事案件總數超過300件，凸顯許多極左派的暴徒也確實受到嚴重的懲處，反駁檢調偏袒參與「黑人的命也是命」(BLM)的暴力分子，對闖進國會的川普支持者們並非不公平。

上周另一名聯邦地區法官沃頓(Reggie Walton)才起訴一名男子馬里奧托(Anthony Mariotto)，稱他「侮辱這個國家。」

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