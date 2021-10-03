ISIS加拿大籍煽動暴力宣傳員 維州受審

現年38歲的哈利法被指為是主持ISIS的英文宣傳，2019年被捕，將在維州聯邦院受審。(取自YouTube截圖)

恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)宣傳領域一名重要人物的身分，多年來始終是個謎，直至在敘利亞一次衝突中被擒及識破身分，2日他在維州 的聯邦法院受審，被控向外國恐怖組織提供物資、導致多人死亡等罪名。

現年38歲的哈利 法(Mohammed Khalifa)，是在沙烏地阿拉伯出生的加拿大公民，2013年初前往敘利亞，當年11月加入伊斯蘭國，由於他能操流利英語及阿拉伯語，於是在該ISIS的媒體局負責國際宣傳工作。

維州代理檢察官帕雷克(Raj Parekh)在起訴書指出，哈利法不僅直接參加武裝行動，還擔任伊斯蘭國宣傳視頻的首席翻譯及招募視頻的英語解說員，在他負責的15個視頻中不乏影響力。

相關視頻主要針對美國 及盟國的民眾，煽動他們採取暴力行動。哈利法鼓勵支持者嘗試在國外加入伊斯蘭國，如果不能，則在本國發動襲擊。其中一段視頻包括2016年奧蘭多一名男子發動恐襲前的錄音，該男子在Pulse夜總會展開大屠殺前，先錄下效忠伊斯蘭國的聲音。

有關視頻同時美化伊斯國及戰士，不少畫面描述美國在敘利亞及埃及殘忍處決手無寸鐵的囚犯。

帕雷克指哈利法是多起暴力事件的幕後推手，在宣傳方面發揮主導作用，為這個恐怖組織在全球範圍內招募成員，在全球擴大及美化可怕的謀殺及殘忍行為。

有關宣傳視頻最初出現時，美國根本不知旁述者是誰，聯邦調查局也尋求公眾協助確認其身分。直至 2019年1月在敘利亞戰鬥期間，哈利法被庫爾德武裝擒獲並轉交給美國後，才表明自己正是這個神秘宣傳員。

加拿大廣播公司(CBC)其後的調查報導，指哈利法加入ISIS前是多倫多一名信息專家，本來過著正常生活，後來給ISIS的宣傳激化參加了這個恐怖組織。

若罪名成立，他將會被判終身監禁。