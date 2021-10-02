指康州小學槍案騙局 陰謀論大師瓊斯被判賠償

把2014年底發生在康州珊迪胡克小學的濫殺案稱為騙局的陰謀論大師瓊斯，1日被判誹謗罪成，須賠償原告。(美聯社)

「信息戰」(Infowars)網站創辦人和陰謀論大師瓊斯(Alex Jones)在德州 面臨的三項誹謗指控，1日被法官判定罪名成立，須向原告賠償損失，金額將由陪審團決定。

在瓊斯聲稱康州珊迪胡克(Sandy Hook)小學發生的槍案是一場騙局後，兩名喪命學生的家長分別在德州和康州告他誹謗。

「信息戰」網站設在德州奧斯汀，當地一位法官對瓊斯、「信息戰」網站及其他被告做出賠償裁決，指他們無視法庭命令，惡意和冷酷無情，拒不把文件交給學生家長的律師；法官裁決後，三項控案已交陪審團審議，以確定賠償金額。

康州新鎮珊迪胡克小學2012年12月14日發生濫殺案，導致20名學生和6名教師喪命，20歲的槍手在家裡殺死自己的母親後跑到學校濫殺，警方趕到時自戕。

但瓊斯的「信息戰」網頁卻指槍案是騙局，是為了限槍而出動演員作秀；不過瓊斯後來改口稱小學真發生了槍案。

部分槍案受害人的家屬在德州和康州對瓊斯、「信息戰」網站和其他散布騙局陰謀論的人提控，並表示他們遭到了瓊斯粉絲的騷擾和死亡威脅。

在康州的控告案仍在法院待審，瓊斯及其康州的律師批評德州法官粗暴濫權，辯護律師否認誹謗指控，認為瓊斯的言論受到憲法言論自由的保護。

代表受害人家屬在德州提控的律師表示，受害人家庭忍受了被告五年的陰謀論謊言，法官的裁決擊中了要害。德州另一位法官2019年曾裁決指瓊斯無視法院要求提供證據的命令，要他為一位提控人的律師賠償10萬元訴訟費。

瓊斯因違反拒不提交文件的法庭命令，和在「信息戰」網站謾罵受害人家屬的律師，而在康州的控案中屢屢受挫。一位法官禁止他提出撤案動議，上訴後被駁回，瓊斯一直上訴到聯邦最高法院，但高院 拒絕受理。