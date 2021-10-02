反德州禁墮胎 婦女團體周末「女性大遊行」

「女性大遊行 」(Women's March)婦女團體2日將在華府等全國610個城市同步遊行集會，抗議德州幾近全數禁止墮胎 的「心跳法」，另提高對「墮胎正義」的意識，據估全國將有24萬以上群眾參加，本次遊行另彰顯女性大遊行團體在川普 下台後進入新時代，致力推動自由派理念。

國會山莊報(The Hill)1日報導，「女性大遊行」是抵抗川普政府最大的草根力量之一，帶頭舉辦多次示威，反對川普的移民政策，在大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)獲提名，卻傳出他曾涉嫌性侵時，女性大遊行也發動遊行抗議。

全國墮胎權利團體目前發出警報，指德州心跳法生效，另最高法院12月將聽審密西西比州制定州法，禁止懷孕達15周後施術墮胎一案，當初讓墮胎合法化的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例恐遭推翻，女性大遊行於是發動這次遊行抗議。

女性大遊行執行理事瑞秋‧卡蒙那(Rachel O'Leary Carmona)指出，捍衛墮胎權將持續下去，事實上目前情勢危急更甚以往。

本次遊行集會也是新冠疫情發作以來，婦女大遊行首度辦活動。

但女性大遊行勢必與保守派的反彈進行角力，目前墮胎權的辯論跡近白熱化，反墮胎團體的聲浪也不小；「支持生命大遊行」(March for Life)總裁吉妮‧曼琴尼(Jeanne Mancini)便稱，今年女性大遊行聚焦於墮胎正義，「主題跟殺人有關」。