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爭生育自主權 密蘇里州聯邦眾議員國會自爆被強暴

編譯林梅婕／綜合1日電
密蘇里州民主黨眾議員蔻瑞‧布希在眾院監督暨改革委員會的聽證會上，自揭年輕時被強暴而墮胎的經歷。(美聯社)
密蘇里州民主黨眾議員蔻瑞‧布希在眾院監督暨改革委員會的聽證會上，自揭年輕時被強暴而墮胎的經歷。(美聯社)

德州實施美國最嚴苛的禁墮胎法後，引發支持墮胎權人士的撻伐；三名民主黨籍聯邦眾議員30日在國會聽證會上用自己墮胎的經歷，為全國女性爭取生育自主權。

密蘇里州聯邦眾議員蔻瑞‧布希(Cori Bush)在眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)的聽證會上，揭露年輕時被強暴懷孕的瘡疤；她說：「墮胎是我一生面臨最困難的抉擇，當時我只有18歲，但我明白這是對我最好的選擇。」

加州眾議員芭芭拉‧李伊(Barbara Lee)更坦承，當時未成年的她不得不前往墨西哥尋求密醫協助；華盛頓州眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)則稱，當醫生告知她生產可能帶來生命危險時，只好出此下策。

德州禁墮胎法在今年9月正式上路，明定妊娠六周以上不可墮胎，因性侵或亂倫而受孕也不例外；這場聽證會旨在討論如何確保女性仍保有墮胎的權利，該委員會主席卡洛琳‧馬隆尼(Carolyn Maloney，紐約州)表示，儘管大多國人支持墮胎，「但有了最高法院為德州法案的背書，某些極端的州長將不再只是削弱憲法保障的權利，而是強迫人民接受」。

今年45歲的布希說，1994年她參加教會舉辦的青年旅行活動，認識一名年約20歲的男子；男方要求進她的房間，她答應了。

然而，「我只知道下一秒，他壓在我的身上、解開我的衣扣，一句話也沒有說，」布希形容：「我感到非常困惑、也覺得很丟臉，我問自己是不是做錯了什麼？」

賈亞帕則是在生產完後罹患嚴重的產後憂鬱症，當時她的寶寶因為早產必須住院，多重壓力下讓她精神崩潰；當她得知懷上第二胎時，醫生告訴她母子倆都面臨極大的風險，她說：「我無法再經歷一次孩子病危的情況。」

李伊16歲時懷孕，當時的加州墮胎尚未合法，她的親友便協助她到墨西哥尋求密醫，「60年代，非法墮胎是許多女性的主要死因，尤其是非裔婦女。」

墮胎 眾議員 德州

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