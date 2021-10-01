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深夜遇「忍者」揮劍砍來 加州特戰部隊躲機庫避難

編譯周辰陽／即時報導
美國軍報《星條旗報》9月30日引述外洩文件，指一名打扮成忍者的男子揮劍攻擊正在加州一座機場訓練的特戰部隊官兵，據報迫使他們跑進機庫避難，並造成需要縫合的傷口。(路透)
美國軍報《星條旗報》9月30日引述外洩文件，指一名打扮成忍者的男子揮劍攻擊正在加州一座機場訓練的特戰部隊官兵，據報迫使他們跑進機庫避難，並造成需要縫合的傷口。(路透)

美國軍報《星條旗報》9月30日引述外洩文件指出，一名打扮成忍者的男子揮劍攻擊正在加州一座機場訓練的特戰部隊官兵，據報迫使他們跑進機庫避難，並造成需要縫合的傷口。

報導引述流出到IG與Reddit論壇的疑似軍方事故報告截圖指出，這起離奇的攻擊事件發生在9月18日凌晨1時至2時之間，地點位於洛杉磯以北約161公里、坐落莫哈維沙漠（Mojave Desert）的因約肯機場（Inyokern Airport）。

從截圖可發現，涉事官兵的姓名被塗黑，但一人軍階是上士（SSG），另一人則是上尉（CPT），均隸屬於綽號「夜行者」（Night Stalkers）的第160航空特戰團（160th Special Operations Aviation Regiment）第二營F連，獲派到歐文堡國家訓練中心（Fort Irwin’s National Training Center）提供支援。

根據截圖描述，上士當時正坐在機場機庫的行政建築外抽菸，遇到「一位穿著全套忍者裝束的不明人士」接近。這位「忍者」開口問道，「你知道我是誰嗎？」。當上士回答「不知道」後，黑衣男子又問「你知道我的家族在哪裡嗎？」，上士再次回答「不知道」後，「這位穿忍者裝的人士開始（朝官兵）砍過來，攻擊他的電話、膝蓋與腿部」。

文件截圖稱上士跳起身子，跑過停車場以避開攻擊的「忍者」，隨後越過柵欄，進入行政建築，跟上尉把門上鎖與打電話報警。在此同時，打扮成忍者的男子正在「腳踹與猛敲門窗」，離開之前還抓起一大塊瀝青扔過窗戶，剛好擊中上尉。

《星條旗報》指出，加州里吉克萊斯特警局（Ridgecrest Police Department）的報案記錄可從旁證實9月29日晚間流傳截圖描述的部分細節。如凌晨約1時20分記錄的第一通求助電話指出，一名「持劍」男子正在停車場，至少有一名受害者。約30分鐘後打來的第二報案電話表示，「26特戰軍事人員在機場進行訓練」，「蹲守在一個機庫，想知道支援在哪」。

美國陸軍特種作戰航空司令部（ARSOAC）發言人史林克少校（Maj. Jeff Slinker）證實確有其事後，表明官方沒有要補充任何進一步資訊。據指2名官兵需要接受縫合，才能返回崗位，該位忍者則逃離現場，並在別處被捕，記錄則看不出他是否就是一名真正的忍術習藝者。

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