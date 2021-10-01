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奧運金牌泳將凱勒認罪參加國會暴動 面臨20年監禁

編譯林梅婕／綜合30日電
奧運游泳項目金牌得主凱勒因參加今年1月6日的國會暴動認罪，面臨最高20年監禁。(美聯社)
奧運游泳項目金牌得主凱勒因參加今年1月6日的國會暴動認罪，面臨最高20年監禁。(美聯社)

知名男子游泳選手、兩屆奧運金牌得主凱勒(Klete Keller)因參加今年1月6日的國會暴動被起訴，29日認罪，面臨20年監禁，雖然判刑日期未定，但刑期可能遠低於此。

凱勒原本被控七項罪名，但與檢方達成認罪協議，僅以「阻礙國會程序」一項重罪起訴；凱勒坦承犯行並承諾協助後續調查。

國會暴動事件發生至今逾600人被捕，但身高198公分的凱勒當天身穿奧運代表隊外套、上頭寫著斗大的「USA」，讓他成為最醒目的人物之一，並於一周後被捕。

據稱凱勒在國會大廈內待了一個小時，他口出穢言、大罵眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)和參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，並在現場拍下一些照片和影片；凱勒也坦承在面對執法人員驅離時曾發生一些肢體拉扯，隨後他將手機記憶體全部清空，也將身上奧運代表隊的外套丟棄。

凱勒量刑的日期雖未公布，但該罪名最高可處20年有期徒刑；不過全案第一名認罪的佛州男子霍奇金斯(Paul Allard Hodgkins)也只被處以八個月徒刑。

今年39歲的凱勒是美國自由式泳將，曾參加2000年、2004年和2008年奧運，得過五面奧運獎牌，包含其中兩面接力賽金牌。

紐約時報」報導，凱勒淡出體壇後一直無法調適現實生活，和前妻離異後兩人就一直為三個孩子的監護權打官司，甚至長達近一年的時間，凱勒都是在車上過夜。

如今凱勒的社群帳號雖都已關閉，但2020年的使用紀錄顯示他熱中政治議題，更是前總統川普的狂熱支持者；後來凱勒在科羅拉多州第二大城科羅拉多泉市(Colorado Springs)一家房地產經紀公司工作，去年11月他到華府參加挺川普遊行。

凱勒被捕後未公開發言，他的律師也未對認罪一事置評。

奧運 川普 紐約時報

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