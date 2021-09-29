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扯頭髮、罵胖子 華裔母女檔教練遭控虐待 調查拖2年

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扯頭髮、罵胖子 華裔母女檔教練遭控虐待 調查拖2年

中央社／舊金山29日電
李安娜2019年被美國體操運動委員會提名為教練。(路透)
李安娜2019年被美國體操運動委員會提名為教練。(路透)

根據美媒報導，華裔母女檔體操教練吳佳妮和李安娜（Anna Li）被指控言語和肢體虐待年輕體操運動員，因全美安全運動中心對此案調查兩年多仍無結果，引發控訴者不滿。

李安娜曾在加州大學洛杉磯分校（UCLA）體操校隊獲全美大學冠軍。她是2012年美國奧運隊的體操候補選手，2019年被美國體操運動委員會提名為教練。

33歲的李安娜來自體操世家。母親吳佳妮曾代表中國隊在奧運女子團體體操奪銅，曾任美國隊體操教練。李安娜的父親李月久也曾代表中國隊參加1984年洛杉磯奧運，獲男子體操團體銀牌。

吳佳妮在領英（Linkedin）網站的資料顯示，11年來她擔任伊利諾州的傳承菁英體操俱樂部（Legacy Elite Gymnastics，暫譯）負責人與首席教練。

加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）今天引述南加州新聞集團（Southern California News Group）報導指出，至少有12人對李安娜、吳佳妮和另一名教練湯尼（Rebecca Thone）提出30多起投訴案，控訴他們對體操新秀有肢體、言語和情緒等虐待。但3人否認有不當行為。

根據報導，2019年7月美國體操聯盟（USA Gymnastics）收到投訴；一個月後，美國安全運動中心（U.S. Center for SafeSport）著手調查。控方律師的信函表示，提供60多名證人接受調查。

美國安全運動中心對此投訴案的調查已經進行兩年多。調查報告原已在撰寫的最後階段，本週又啟動新的調查，訪問對李安娜和吳佳妮有利的證人。

一名家長表示，美國安全運動中心告訴控方家長們，調查在7月結案，但時至９月沒有任何作為。一些提控受害的體操選手和家長表達憤怒，認為調查結果出爐前，李安娜和吳佳妮應暫停教練職務。

美國安全運動中心的官員於上週表示，會優先處理這起案件。

體操運動員和他們的父母說，李安娜「每天」貶抑體操運動員們，經常稱女學員「胖子」，並逼迫受傷的運動員訓練或比賽。若學員在受訓時感到痛苦，李安娜會威脅要「跟大學招募官說負評」。

指控者說，如果對年輕體操運動員的練習成果感到不滿意，吳佳妮會拉扯她們頭髮。一名指控者提到吳佳妮拉扯一名女學員馬尾，導致女孩摔倒在地。

一名家長在投訴書中寫道，「頭髮被拉扯，女孩們不斷受到身體羞辱」。另一項投訴指稱，教練「用膠帶黏貼體操運動員（她）的嘴2小時」。

加州大學

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