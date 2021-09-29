德州公寓飄瓦斯味 消防員赴現場調查遇爆炸 3重傷

達拉斯兩層公寓爆炸，造成8人受傷。（電視截圖）

德州 達拉斯消防救援局表示，南達拉斯一處公寓社區今早傳出瓦斯味，消防人員趕赴現場調查時，這棟兩層公寓爆炸，造成8人受傷，包括4名消防人員，其中3人重傷。

美聯社報導，達拉斯消防救援局（Dallas Fire-Rescue）成員伊凡斯（Jason Evans）說，有3名消防人員重傷，另1人受到輕傷，送醫治療後已出院。還有4名民眾住院，身體狀況穩定。

#BREAKING | Video from Texas Sky Ranger shows the destruction after a natural gas explosion and fire at a southern Dallas apartment building Wednesday morning.

Full coverage: https://t.co/MBgClrMpqi pic.twitter.com/rE54zL6tsa — NBC DFW (@NBCDFW) September 29, 2021

達拉斯消防救援局在聲明中說，這棟兩層建築傳出天然氣 外洩，消防人員前往調查時通報聞到瓦斯味，不久後發生爆炸，炸垮一部分建築。

福斯新聞4台（Fox 4 News）網站報導，伊凡斯說：「這棟建築的西部尾端嚴重受損，有些區域被炸得焦黑一片，顯示起初發生爆炸時，火勢大到足以把公寓燒成炭。」

達拉斯消防救援局說，已清點到所有公寓住戶，爆炸原因還無法判定，目前仍在調查中。