德州公寓飄瓦斯味 消防員赴現場調查遇爆炸 3重傷

德州 達拉斯消防救援局表示,南達拉斯一處公寓社區今早傳出瓦斯味,消防人員趕赴現場調查時,這棟兩層公寓爆炸,造成8人受傷,包括4名消防人員,其中3人重傷。

美聯社報導,達拉斯消防救援局(Dallas Fire-Rescue)成員伊凡斯(Jason Evans)說,有3名消防人員重傷,另1人受到輕傷,送醫治療後已出院。還有4名民眾住院,身體狀況穩定。

#BREAKING | Video from Texas Sky Ranger shows the destruction after a natural gas explosion and fire at a southern Dallas apartment building Wednesday morning.

