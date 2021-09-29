我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠補強針亂象 診所、藥局「未查資格」也照打

YouTube封鎖「反疫苗」內容 小羅勃甘迺迪影音被下架

德州公寓飄瓦斯味 消防員赴現場調查遇爆炸 3重傷

中央社／達拉斯29日綜合報導
達拉斯兩層公寓爆炸，造成8人受傷。（電視截圖）
達拉斯兩層公寓爆炸，造成8人受傷。（電視截圖）

德州達拉斯消防救援局表示，南達拉斯一處公寓社區今早傳出瓦斯味，消防人員趕赴現場調查時，這棟兩層公寓爆炸，造成8人受傷，包括4名消防人員，其中3人重傷。

美聯社報導，達拉斯消防救援局（Dallas Fire-Rescue）成員伊凡斯（Jason Evans）說，有3名消防人員重傷，另1人受到輕傷，送醫治療後已出院。還有4名民眾住院，身體狀況穩定。

達拉斯消防救援局在聲明中說，這棟兩層建築傳出天然氣外洩，消防人員前往調查時通報聞到瓦斯味，不久後發生爆炸，炸垮一部分建築。

福斯新聞4台（Fox 4 News）網站報導，伊凡斯說：「這棟建築的西部尾端嚴重受損，有些區域被炸得焦黑一片，顯示起初發生爆炸時，火勢大到足以把公寓燒成炭。」

達拉斯消防救援局說，已清點到所有公寓住戶，爆炸原因還無法判定，目前仍在調查中。

德州 天然氣

上一則

新冠補強針亂象 診所、藥局「未查資格」也照打

延伸閱讀

路透：三星即將敲定170億元建廠案 落腳德州威廉森郡

路透：三星即將敲定170億元建廠案 落腳德州威廉森郡

德州童公園戲水後數日死亡 食腦性阿米巴原蟲致命

德州童公園戲水後數日死亡 食腦性阿米巴原蟲致命
英衛報：孟晚舟獲釋飛回深圳 美加中三方皆輸

英衛報：孟晚舟獲釋飛回深圳 美加中三方皆輸
矽谷騙案 Theranos創辦人所住莊園市價1.35億元

矽谷騙案 Theranos創辦人所住莊園市價1.35億元

熱門新聞

專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌。(Pexels)

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

2021-09-22 14:39
國務院官員27日證實，遭中國限制出境的麻州華裔美籍姊弟已返抵美國。（美聯社）

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

2021-09-28 10:52
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)爆料新書訂於10月5日推出。Getty Images

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

2021-09-28 14:22
休士頓衛理公會醫院加護病房目前又面臨另一波住院高峰，讓醫護人員承受極大壓力。Getty Images

世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命

2021-09-28 17:40
新書「危急關頭」21日在全美上市。（Getty Images）

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

2021-09-22 10:23
美國聯邦參議員盧比歐今天表示，華為技術公司財務長孟晚舟獲釋，令人嚴重質疑美國總統拜登對抗科技巨擘華為以及中國共產黨所構成威脅的能力。（路透）

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

2021-09-25 22:34

超人氣

更多 >
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7% 再創新高

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7% 再創新高
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美