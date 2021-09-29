馬里蘭州首都紀事報5報人命案 槍手被判刑345年

馬里蘭州首都紀事報同仁點燃爉燭悼念遇害的同事。(美聯社)

2018年6月闖入馬里蘭州 首都紀事報(Capital Gazette)槍殺五人的拉莫斯(Jarrod Ramos)，28日被法院判處至少五個終身監禁外加345年監禁，確保他終身不得離開監獄。

「首都紀事報」的溫特斯(Wendi Winters)等五名記者與編輯遭拉莫斯報復殺害，是美國 史上最嚴重的新聞從業員冤死案件。

檢方說，現年41歲的拉莫斯出於報復該報2011年刊出他騷擾高中同學的新聞，蓄意籌畫這起槍擊 案。

2018年闖入馬里蘭州「首都紀事報」槍殺五條性命的拉莫斯被判重刑後，罹難者家屬相互安慰。(美聯社)

馬州巡迴法院法官瓦克斯(Michael Wachs)在宣讀判決書前，先請死難者家屬陳述各自的感受，並稱讚家屬勇敢發言。

瓦克斯說，「被告沒有最後發言權。憲法第一修正案和社區人民才有最後發言權」。

法官指出，拉莫斯殺了人不但毫無悔意，還揚言若敢把他放出來，他還要殺更多人；他說，「把被告形容為冷酷無情、草菅人命，絕對不足以描述事實」。

該報前記者費利斯(Selene San Felice)說，「雖然我的同事被殺，他阻擋不了報紙」。她說：「記住，你殺不了真相的。」當時費利斯逃離辦公室，躲過了拉莫斯的子彈。

槍殺5人的拉莫斯28日被法院判處至少5個終身監禁外加345年監禁，終身不得離開監獄。(美聯社)

檢方以23項罪名起訴拉莫斯，他於2019年認罪，但援引馬里蘭州的精神病法律辯護說，他不該負刑事責任。

瓦克斯除了判決兇嫌五個終身監禁且永遠不得假釋，另針對試圖謀殺攝影記者吉勒斯比(Paul Guillespie)未遂，加判一個終身監禁，其他罪名也加判345年徒刑。

馬里蘭州安阿潤德郡檢察官安‧賴特斯(Anne Colt Leitess)說，法官判決異常清楚，就是要拉莫斯永遠不得活著出獄。

案發當時，躲在桌底倖免於難的費利斯對庭外記者說，有關當局「永遠除掉他」，令人感到心安。「能夠當面看著法官的眼睛，當面看著槍擊犯的眼睛，感覺真的很好，對我意義至為重大，我可以當面對他說，你輸了」。