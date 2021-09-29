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美鐵出軌翻覆意外 慶金婚老夫婦喪命

記者胡玉立／綜合報導
喬治亞州夫婦74歲的唐·瓦納多和72歲的瑪吉·瓦納多，不幸坐上事故列車。(取自臉書)
喬治亞州夫婦74歲的唐·瓦納多和72歲的瑪吉·瓦納多，不幸坐上事故列車。(取自臉書)

蒙大拿州25日發生的美國鐵路(Amtrak)出軌事故，三名罹難者中有兩人是為慶祝結婚50周年正進行跨州夢想之旅的喬治亞州夫婦74歲的唐·瓦納多(Don Varnadoe)和72歲的瑪吉·瓦納多(Margie Varnadoe)；第三名死者是28歲伊利諾伊州男子施奈德(Zachariah Schneider)，他與妻子同行，準備前往俄勒岡州。

瓦納多夫婦為了這趟「金婚」夢想之旅，花了好幾個月籌畫。唐．瓦納多是資歷逾40年的房地產仲介，一直樂在工作。他24日與妻子啟程首日，特別打電話給喬州Coldwell Banker Access Realty房地產公司同事，分享喜悅。瓦納多的上司、與他共事18年的科茲洛夫斯基(Robert Kozlowski)回憶道，「他打電話到辦公室來，說他們人在華府，正向西行進；還說這是他們一生夢想之旅，他們非常興奮和期待。」

次日下午，瓦納多夫婦搭乘的Amtrak火車在蒙大拿州鄉間翻覆。蒙大拿州自由郡(Liberty County)警長辦公室表示，另一死者施耐德是軟體開發人員，也是綠灣包裝工(Green Bay Packers)足球隊忠實粉絲；與他同乘火車的妻子麗貝卡·施奈德(Rebecca Schneider)在事故中受傷。麗貝卡·施奈德已對Amtrak和BNSF鐵路公司提控。訴訟指稱，事故發生前不久，她在臥舖車裡，史耐德獨自前去坐在觀景車廂內，最後傷重不治。

調查人員27日表示，這班帝國號(Amtrak Empire Builder)火車自芝加哥發車，預定駛往西雅圖，列車載有141名乘客和16名機組人員；火車偏離軌道時，時速約75哩，略低於速限。火車在靠近加拿大邊境、人口約200人的喬普林(Joplin)小鎮意外出軌；總共12節車廂，有8節脫軌或側翻，50多人受傷。火車失事當天，小鎮附近居民均動員協助受傷乘客。

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)副主席蘭茨伯格(Bruce Landsberg)表示，出軌原因仍待調查。鐵路事故專家推測，有可能是軌道過熱導致鐵軌屈曲而引發問題。

蒙大拿州 房地產 邊境

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