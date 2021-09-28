FBI：去年凶殺案增近30% 施暴犯和受害者 多屬20至29歲

聯邦調查局公布2020年的犯罪調查報告，顯示去年發生的凶殺案比2019年猛增近30%。圖為FBI探員調查田納西州一家超市造成死亡的槍擊案。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )27日公布2020年的犯罪統計報告(Uniform Crime Report for 2020)，顯示去年發生的凶殺案比2019年猛增近30%，達29.4%，為開始統計以來最高。報告表明，儘管全國2020年的總體犯罪比上年減少6%，但暴力犯罪 卻在增加，2020年約比2019年升高5.6%，為過去四年來首次增多。

FBI的報告指出，2020年全國約發生暴力犯罪127萬7696起；其中的搶劫犯罪比2019年減少9.3%，強暴犯罪下降12%，但凶殺犯罪卻大幅增多，去年猛增到2萬1570起，為1960年代以來增幅最高的一年。去年的嚴重攻擊犯罪比上年增多12.1%。

FBI在1960年代開始對全國的暴力犯罪進行統計，包括謀殺、蓄意殺人、強暴、搶劫和嚴重攻擊，以及搶劫、盜竊、偷車和縱火等財產犯罪。

去年的財產犯罪下降7.8%，為連續18年呈降低走向。2020年發生645萬2038起財產犯罪，造成財產損失約175億元。財產犯罪中的入室盜竊下降7.4%，盜竊下降10.6%，但偷車卻升高11.8%。

2020年的凶殺犯罪率按人均計相當於每10萬人中6.5起，但FBI的資料顯示，去年的凶殺犯罪仍低於1990年代初的水平，當時的凶殺率高達10萬人約9.8起。

FBI的報告顯示，在暴力犯罪的施暴者和受害者當中，20至29歲的群體比其他任何年齡段的群體都高。

但FBI的犯罪統計被認為遠不夠全面，因為並非各地都向FBI提交統計資料，全國有1萬8619個單位參加FBI的犯罪統計計畫(UCR)，約占全國的85%，包括聯邦部門、州、郡、市、大學和部落等，而紐約 、芝加哥和紐奧良等部分都市則沒有參加。2020年有1萬5897個單位向FBI報告了犯罪資料。

FBI的報告指出，全國各執法部門2020年約執行760萬起逮捕行動，但不包括對交通違規的逮捕。對暴力犯罪的逮捕行動為每10萬人中147.9起，對財產犯罪的逮捕率為每10萬人267.3起。對凶殺犯罪的逮捕率是每10萬人3.8起，強暴犯罪的逮捕率為每10萬人6.3起，嚴重攻擊為116.8起。