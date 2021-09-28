我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

FBI：去年凶殺案增近30% 施暴犯和受害者 多屬20至29歲

編譯孫梁／綜合27日電
聯邦調查局公布2020年的犯罪調查報告，顯示去年發生的凶殺案比2019年猛增近30%。圖為FBI探員調查田納西州一家超市造成死亡的槍擊案。(美聯社)
聯邦調查局公布2020年的犯罪調查報告，顯示去年發生的凶殺案比2019年猛增近30%。圖為FBI探員調查田納西州一家超市造成死亡的槍擊案。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)27日公布2020年的犯罪統計報告(Uniform Crime Report for 2020)，顯示去年發生的凶殺案比2019年猛增近30%，達29.4%，為開始統計以來最高。報告表明，儘管全國2020年的總體犯罪比上年減少6%，但暴力犯罪卻在增加，2020年約比2019年升高5.6%，為過去四年來首次增多。

FBI的報告指出，2020年全國約發生暴力犯罪127萬7696起；其中的搶劫犯罪比2019年減少9.3%，強暴犯罪下降12%，但凶殺犯罪卻大幅增多，去年猛增到2萬1570起，為1960年代以來增幅最高的一年。去年的嚴重攻擊犯罪比上年增多12.1%。

FBI在1960年代開始對全國的暴力犯罪進行統計，包括謀殺、蓄意殺人、強暴、搶劫和嚴重攻擊，以及搶劫、盜竊、偷車和縱火等財產犯罪。

去年的財產犯罪下降7.8%，為連續18年呈降低走向。2020年發生645萬2038起財產犯罪，造成財產損失約175億元。財產犯罪中的入室盜竊下降7.4%，盜竊下降10.6%，但偷車卻升高11.8%。

2020年的凶殺犯罪率按人均計相當於每10萬人中6.5起，但FBI的資料顯示，去年的凶殺犯罪仍低於1990年代初的水平，當時的凶殺率高達10萬人約9.8起。

FBI的報告顯示，在暴力犯罪的施暴者和受害者當中，20至29歲的群體比其他任何年齡段的群體都高。

但FBI的犯罪統計被認為遠不夠全面，因為並非各地都向FBI提交統計資料，全國有1萬8619個單位參加FBI的犯罪統計計畫(UCR)，約占全國的85%，包括聯邦部門、州、郡、市、大學和部落等，而紐約、芝加哥和紐奧良等部分都市則沒有參加。2020年有1萬5897個單位向FBI報告了犯罪資料。

FBI的報告指出，全國各執法部門2020年約執行760萬起逮捕行動，但不包括對交通違規的逮捕。對暴力犯罪的逮捕行動為每10萬人中147.9起，對財產犯罪的逮捕率為每10萬人267.3起。對凶殺犯罪的逮捕率是每10萬人3.8起，強暴犯罪的逮捕率為每10萬人6.3起，嚴重攻擊為116.8起。

FBI 暴力犯罪 紐約

上一則

邊巡隊員疑持繩鞭打偷渡客 如被懲處 德州長：我雇用你

下一則

拜登搞不定邊境危機 黨內盟友快崩解

延伸閱讀

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
北加奧克蘭親兄弟被殺 年度兇殺案創紀錄102起

北加奧克蘭親兄弟被殺 年度兇殺案創紀錄102起
國會暴動當天 FBI臥底線民在場

國會暴動當天 FBI臥底線民在場
網紅沛提托遇害 未婚夫盜刷他人信用卡 FBI發通緝令

網紅沛提托遇害 未婚夫盜刷他人信用卡 FBI發通緝令

熱門新聞

專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌。(Pexels)

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

2021-09-22 14:39
22歲網紅沛提托在失蹤前，曾被目擊遭到男友掌摑。(美聯社)

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

2021-09-21 16:31
新書「危急關頭」21日在全美上市。（Getty Images）

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

2021-09-22 10:23
重疫州愛達荷州，本月6日一所醫院內的加護病房擠滿重症的新冠病患。(美聯社)

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

2021-09-22 10:07
漫威首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」上映第三周持續蟬聯北美票房冠軍。圖為片中一幕。(美聯社)

尚氣好威 連霸3周北美票房 克林伊斯威特新片落敗「哭泣」

2021-09-20 10:17
美國聯邦參議員盧比歐今天表示，華為技術公司財務長孟晚舟獲釋，令人嚴重質疑美國總統拜登對抗科技巨擘華為以及中國共產黨所構成威脅的能力。（路透）

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

2021-09-25 22:34

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了