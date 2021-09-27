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超市不再安全 20年內78人死在槍下

編譯林育正／綜合26日電
2000至2020年間，全美超市共發生28起槍擊案，造成78人死亡。圖為田納西州小鎮柯利威爾克羅格超市23日發生槍擊案後，執法人員在現場調查。(美聯社)
2000至2020年間，全美超市共發生28起槍擊案，造成78人死亡。圖為田納西州小鎮柯利威爾克羅格超市23日發生槍擊案後，執法人員在現場調查。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)統計資料顯示，發生在超市的槍擊案件有增加趨勢；2000至2020年間，全美超市共發生28起槍擊案，造成78人死亡。

部分槍擊案發生在小型超市或加油站便利商店，沃爾瑪(Walmart)和克羅格等大型連鎖超市自2018年起也經歷多起槍擊案。今年曾發生槍手在科羅拉多州圓石市(Boulder)克羅格旗下的金蘇柏(King Soopers)超市槍殺10人的槍擊案，此前不久有一名員工在克羅格威斯康辛州的物流中心槍殺兩名同事後飲彈自盡。此外在其他地區，今年至少還有三件超市槍擊案。

在超市工作40年的查維茲(Eddie Chavez)說，過去總是感到越市非常安全，但現在，「你不知道下一秒會發生甚麼事」。

田納西州小鎮柯利威爾(Collierville)克羅格超市(Kroger grocery)23日發生的槍擊案，造成兩人死亡、15人受傷。

超市員工在新冠肺炎疫情期間，不僅冒著染疫風險，更要面對不願戴口罩的顧客，現在還得擔心發生槍擊案。

克羅格資深副總裁梅沙日前在一場食品業職場暴力座談中說：「你沒辦法準備好承受這種狀況，你感到害怕、 生氣又痛苦，最難受的是那股無力感。」

克羅格項創傷專家諮詢，全公司為罹難者哀悼，並且呼籲所有經理創造空間，讓員工聊聊個各自的感受。

超市的工作通常低薪且要求體力，心理學家萊特(Vaile Wright)更直言，員工得面對行為更不文明的顧客，「你每天將自己和家庭至於風險之中」。他更說：「到最後，你承受的壓力會開始侵蝕你。」

兩年前沃爾瑪和克羅格兩大超市，在允許公開攜帶槍枝的州，要求顧客進入店內將槍收在看不見的地方。但擁槍人士大呼抵制。

超市不斷發生槍擊案的原因，包括營業時間從早到深夜，並且有形形色色的人出入；即使在疫情期間，這也是少數持續營業的場所。一名零售業顧問巴里恩(Alex Balian)也說：「即使不是每周發生，但絕對有增加的趨勢。」

查維茲就感嘆表示：「員工和顧客一樣感到無力，大家都在想，我們是不是下一個？」

槍擊 疫情 沃爾瑪

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