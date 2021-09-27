兄弟會強灌酒 造成學弟死亡 8名大學生被捕

維吉尼亞 聯邦大學(VCU)學生歐克斯(Adam Oakes)今年2月因參加兄弟會，被八位學長強迫飲酒霸凌 致死；當地警方已逮捕涉案的八位學長，其中三位還被加控向未成年人提供酒精的罪名。

八位被捕的嫌疑人為寇拉多(Benjamin Corado)、克比(Quinn Kuby)、麥丹尼(Riley McDaniel)、麥迪納-維拉紐瓦(Alessandro Medina-Villanueva)、莫格魯(Jason Mulgrew)、羅巴赫(Christian Rohrbach)、陳科林(Colin Tran)、施扎德(Enayat Sheikhzad)，年齡分布從19至22歲不等，部分仍在學，部分已畢業。

歐克斯的家屬表示，2月26日歐克斯參加學校「Delta Chi」兄弟會的外宿活動，被學長們強迫喝下整罐的威士忌，結果隔天早上就被警方發現因酒精中毒氣絕身亡；家屬希望歐克斯是最後一位受害者，希望引起全國對於校園兄弟會不當霸凌文化造成的問題的關注。

家屬並在臉書 上感謝警方的逮捕行動，指出「希望這起案件能夠保護其他所有年紀尚輕、易受他人影響的大學新生，不再受到兄弟會的霸凌；過去七個月對我們家庭而言非常痛苦，但唯一值得欣慰的，是這些人必須為他們那些『有害的傳統』負責。」

歐克斯的表姊科特妮．懷特(Courtney White)25日表示，她沒有辦法原諒兄弟會的成員；她說：「很多人說這八個學生還只是個孩子，但歐克斯也還只是個孩子呀；如果當天他們八個中的任何一個人，像個男人一樣站出來尋求協助，歐克斯現在還會站在我身邊。」

維吉尼亞聯邦大學則在5月間聘請了第三方機構深入研究「Delta Chi」兄弟會的組織與文化，最終於8月強制該兄弟會立刻解散。

該校發布聲明表示：「維吉尼亞聯邦大學對於歐克斯同學的死亡致上哀悼之意，並感謝警方的調查讓案情水落石出；自本學年度開始本校將對校園兄弟會加強監管，以讓同學們能體驗的熱情、安全的兄弟會生活文化。」