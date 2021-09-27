美鐵蒙大拿州8節車廂出軌翻覆 3死數十傷

美國鐵路一列從芝加哥開往西雅圖的列車，25日行經蒙大拿州喬普林時出軌翻覆，造成三人死亡、十多人受傷。(美聯社)

美國 鐵路(Amtrak)一列從芝加哥開往西雅圖、載有141名乘客與16名工作人員的「帝國號」列車，25日行經蒙大拿州 喬普林(Joplin)時意外出軌，十列編組中共有八節車廂翻覆；目前已知造成三人死亡、七人住院治療、數十人受傷，聯邦國家運輸安全委員會(NTSB)已派遣14人調查小組前往喬普林調查事發原因。

NTSB的推特官方帳號推文指出：「NTSB將成立常駐蒙大拿的調查小組，深入調查25日美鐵在當地的出軌事故。」NTSB發言人韋斯(Eric Weiss)表示，14人調查團隊中包含鐵路號誌專家、工程專家等，目前看來是單一列車事故，未涉及其他列車，預計27日才能對外公布初步調查結果。

美國鐵路一列從芝加哥開往西雅圖的列車，25日行經蒙大拿州喬普林時出軌翻覆，造成三人死亡、十多人受傷。圖為工作人員26日在現場善後。(美聯社)

美鐵對此事故發表聲明表示，對於此次悲劇造成三名乘客罹難深感痛心，將配合NTSB的調查行動，盡速釐清意外的原因；執行長佛林(Bill Flynn)說：「本公司與所有受害者家及家屬一樣，迫切了解事發原因，並將採取所有必要措施防範相同類型意外再度發生；對於所有因此事喪命的乘客，我們謹致上最深的悼意。」

一位未受傷的乘客梅根．范德維斯特 (Megan Vandervest)在事發後推文指出，與他同行的朋友沒有人受傷，是不幸中的大幸；她說：「朋友們都沒事，但不知道列車上狀況如何，感謝所有在事發後立刻幫助我們的人，很感謝我還活著。」

當地議員瑞秋．吉克爾(Rachel Ghekiere)在事發後立刻協助安排安置旅客，帶約60名乘客前往附近一所暫時充作避難所用的學校，提供食物和飲料，列車上未受傷的其他乘客則多已被送往附近酒店。

蒙大拿州州共和黨 籍州長強福特(Greg Gianforte)也對事故表達遺憾，並監督搜救進度，他說：「希望大家與我一同為所有乘客禱告。」