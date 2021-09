紐約失蹤遇害自駕女喪禮 民眾湧入悼念

紐約長島女子沛提托在與男友旅行期間,於懷俄明州遇害,家屬26日為她舉行喪禮。圖為一位民眾攜帶海報前往悼念。(美聯社)

近日與男友在公路自駕旅行期間遇害、受到外界極大關注的22歲女子沛提托(Gabrielle Petito),她的喪禮於26日在紐約州長島 霍爾布魯克鎮(Holbrook)舉行,現場除了聚集眾多親友,還有許多雖不認識沛提托、卻為她感到惋惜的民眾獻上悼念的海報與花束。

為沛提托舉辦喪禮的殯儀館外圍圍欄上貼滿海報並布滿鮮花,有民眾寫下「她讓這世界感動」的標語;而建築兩側還用兩台消防車的升降梯,將一只塗上愛心的巨大海報掛在正上方。

一名家屬的友人德西莉·基夫(Desiree Keeffe)說:「她有著美麗的靈魂、充滿生命力、總是帶著微笑,她時時刻刻感動著每個人,就連她的死亡也是。」

曾和沛提托在咖啡廳共事的萊西·魯伊斯(Lexi Ruiz)表示:「她非常樂於助人,她就像一道光照亮他人;只要是她去過的地方,那裡就會受矚目;我很高興能看到這麼多人齊聚一堂、給予她的家人支持。」

喪禮現場同樣擺放無數的鮮花,還有沛提托兒時的照片貼滿整座牆,其中一些是她在旅行期間拍攝的;現場有一束來自康乃狄克州的鮮花,上頭附著卡片寫道:「雖然我不認識你,但你的故事讓我心碎。」

此外,參加者還會拿到寫著詩句的小卡,以「別為我自由地離去而悲傷」(Do not grieve for me for I am free)作為開頭。

沛提托於9月11日被通報失蹤,當時她的父母已經連續數日無法與女兒取得聯繫;她的遺體於19日在懷俄明州 西北方一處偏遠的露營地被發現,檢警認定為他殺;她的驗屍報告尚未出爐,因此還無法判定死因,而與她同行的未婚夫朗德瑞(Brian Laundrie)目前仍下落不明。

當局23日指控朗德瑞在沛提托失蹤期間「未經授權使用他人的現金卡」,提款或消費總金額超過1000元,不過並未說明信用卡屬於何人。