90年代名模伊凡吉莉絲塔：整形手術失敗 永久毀容

1990年代超級名模琳達·伊凡吉莉絲塔稱，因五年前「冷凍溶脂」整容手術失敗，讓她「永久毀容」。(Getty Images)

近年來遠離公眾視線的1990年代超級名模琳達·伊凡吉莉絲塔(Linda Evangelista)，本周在社群媒體 Instagram發文痛陳，五年前的一場「冷凍溶脂」(CoolSculpting)整容手術失敗，讓她「永久毀容」。現年56歲的她控告開發冷凍溶脂技術並將它商品化的Zeltiq Aesthetics醫療科技公司，稱她已五年沒有收入，欲索賠5000萬元。

伊凡吉莉絲塔的聲明以「真相」(#TheTruth)和「我的故事」(#MyStory)標籤為題寫道：「今天，我為糾正我所承受的錯誤邁出一大步，五年多來我一直沒有對外提起。」

「我的追隨者都很想知道，為什麼與我同齡的其他人事業蒸蒸日上，我卻一直失業。原因是我被Zeltiq的冷凍溶脂手術殘酷毀容，這和他們的保證完全相反。」伊凡吉莉絲塔寫道，該手術增加了她的脂肪細胞，而非減少，之後盡管她接受兩次痛苦的矯正手術，仍「永久變形」。

這位超級名模說，她「就像媒體描述的那樣，『面目全非』」；手術後，她出現矛盾性脂肪增生現象(Paradoxical Adipose Hyperplasia，PAH)，這是一種非常罕見但嚴重的副作用，治療部位的目標脂肪細胞變大而不是變小。

據醫療健康網站Healthline資訊，這種副作用男性更常見。伊凡吉莉絲塔說，她在術前沒有意識到這種風險。

她說：「PAH不僅毀我的生活，還讓我陷入深深的抑鬱、悲傷和自我厭惡循環中。我成了一個隱士。」

生於加拿大 的伊凡吉莉絲塔表示，她已採取法律行動，「透過這起訴訟，我正努力擺脫我的恥辱並公開我的故事；我厭倦了這樣的生活。儘管我看起來已不再像我自己，但我想昂首出門。」

法庭文件指稱，伊凡吉莉絲塔遭受「嚴重和永久性人身傷害和毀容」，導致「嚴重情緒困擾和精神痛苦」，毀容令她失業，無法再做模特兒，蒙受「經濟損失」。

伊凡吉莉絲塔貼文後，多位時裝界人士為她打氣加油。Moschino時裝設計師傑瑞米·斯科特(Jeremy Scott)寫道，「你現在是也永遠是超級名模，你正為你耀眼的履歷添加勇氣的超級榜樣 。」時裝設計師布蘭登·麥克斯韋 (Brandon Maxwell) 寫道，從小他就崇拜伊凡吉莉絲塔，「直到今天，我仍認為你是個外在美麗的人，但更重要的是，你真的從內在發光。」

Zeltiq Aesthetics母公司、艾爾建全球製藥公司(Allergan Aesthetics)網站資料顯示，冷凍溶脂有可能導致治療區域在術後約二至五個月內擴大，需另外動手術矯正。