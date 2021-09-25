田州超市血案 兇嫌為亞裔商販、緬甸難民之子

田納西州小鎮柯利威爾克羅格超市23日發生大規模槍擊血案，死者之一是槍手本人、29歲的湯（UK Thang），他是每天到超市工作的第三方供應商，為緬甸難民之子，平日販賣壽司。(柯利威爾警局照片)

23日發生在田納西州小鎮柯利威爾(Collierville)克羅格超市(Kroger grocery)的大規模槍擊 血案，已至少造成兩人死亡、15人受傷；死者之一為槍手本人，他在警方趕到後舉槍自殺；警方確認槍手是29歲的湯UK(UK Thang)，是每天到超市工作的第三方供應商；湯的親友說，他家住納許維爾(Nashville)，是緬甸 難民之子，平日販賣壽司。

受害者包括十名員工和五名顧客。柯利威爾警察 局長萊恩(Dale Lane)24日在記者會中表示，部分傷者仍生命危殆。

萊恩指出，槍手23日下午在店內開槍亂射，似乎沒有專門針對任何人；下午1點30分左右警方接到報案後，幾乎立即到達現場，進入建築物時發現多人受到槍傷；當大批警力趕到，槍擊即在幾分鐘內結束。

中槍身亡的受害者是奧莉維亞．金(Olivia King)，她定居柯利威爾，是個寡婦，有三個已成年兒子；一個在海軍，一個在陸軍，還有一個剛完成博士學位。

血案另一名死者是育有三子的寡婦奧莉維亞．金（右，與兒子合影）。(取材自臉書)

槍手動機仍待查明。警方23日則至槍手家中搜查。湯的父母定居納許維爾，是來自緬甸的基督徒難民社區成員。24日前來與他家人一起祈禱的親友昂覺(Aung Kyaw)表示，湯的父母對兒子涉案「非常難過」，並為所有相關人祈禱。「他媽媽很傷心，」昂覺說，「她很累。」昂覺說他並不認識湯。

其中一名目擊者、39歲的拉斯克(Jason Lusk)表示，案發當時他剛離開克羅格超市旁邊的一家工具店，在停車場聽到有女性尖叫有人開槍；他沒有看到槍手本人，但聽到超市傳出連續10到15聲槍響。

拉斯克說：「它們聽起來就像是在我頭頂上」，他可以感覺到每次射擊的衝力，因此知道這件武器很強大；「當槍擊開始時，我跳到車子前方地面為自己提供最大掩護，並叫我周遭那些驚慌失措想進車子的人，別進車裡，找地方躲起來。」他說。

湯的昔日友人、現年26歲的巴維．湯(Bawi Thang)得知湯涉及大規模槍擊案，表示非常「震驚」；他說：「他總是參與教會活動，我一直很看重他。」

住在湯家樓上、66歲的福特 (Juanita Ford)則說，「他總是一個人，我上班去開車、與他擦身而過時，他從不和任何人說話。」

克羅格發言人霍華德(Kristal Howard)24日表示，該公司「對昨天發生的暴力事件震驚心碎。」在警方調查期間，該超市將關閉。