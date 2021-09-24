86歲阿茲海默患者戶外熱死 科州安養機構3人遭起訴

科羅拉多州 大章克申(Grand Junction)「無障礙記憶與生活」(Cappella Assisted Living and Memory)老人安養中心疑似照護人員疏忽，導致一名患有阿茲海默症 的老婦被活活熱死，科州檢察長魏瑟(Phil Weiser)宣布起訴三名員工。

今年86歲的海瑟爾‧普雷斯(Hazel Place)於6月14日被留在高溫 的戶外長達六個小時後去世。

魏瑟將照護普雷斯的三名員工，30歲的潔米‧強斯頓(Jamie Johnston)、50歲的珍妮‧羅根(Jenny Logan)，與27歲的萊蒂西亞·馬丁內斯(Letticia Martinez)，以「疏忽照護導致高風險患者死亡」及「過失殺人」兩項重罪罪名起訴；此外，強斯頓和馬丁內斯還被指控竄改病例，多加一項偽造文書輕罪。

國家氣象局(National Weather Service)紀錄顯示，事發當天戶外溫度高達華氏102度，相當於攝氏38.9度；檢警在調查普雷斯的死因時，才發現她的聯邦醫療補助(Medicaid)紀錄遭竄改。

強斯頓的律師利立(Havilah Lilly)堅稱強斯頓無罪，該安養機構目前也未被起訴，院方以全案仍在調查為由拒絕回覆查詢。

普雷斯的女兒唐娜‧高登(Donna Golden)表示，母親平常走路和日常生活都沒有太大問題，但因為屬於容易跌倒的高風險患者，照護人員需每小時定期察看。高登表示：「追根究柢，當天值班的護理人員都沒有人在認真工作，所以才會沒有人來察看她。」