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密州無名遺骸 44年後揪出是連環殺手幹的 他已病逝獄中

編譯周芳苑╱綜合23日電
密西西比州警方宣布已確認44年前被發現的一具遺骸的身分為非裔女子克拉拉·伯德隆，兇手極可能是去年死亡的連環殺手利特爾。(美聯社)
密西西比州警方宣布已確認44年前被發現的一具遺骸的身分為非裔女子克拉拉·伯德隆，兇手極可能是去年死亡的連環殺手利特爾。(美聯社)

密西西比州傑克遜郡(Jackson County)警方宣布，已確認44年前被發現遺骸的婦女名為克拉拉·伯德隆(Clara Birdlong)，殺死這名婦女的兇手極可能是曾承認殺害90多人、已死亡的連環殺手利特爾(Samuel Little)。

密州傑克遜郡警方說，一群獵人1977年12月在密州發現遺骸；經醫學檢查確定，遺骸屬於一名有金牙並戴假髮的非裔婦女，死者屍體被殺害三、四個月後被發現。

死者身分指認一波三折；過去幾十年來，一直以遺骸被發現地點被命名為「Escatawpa Jane Doe」。2012年，密州帕斯葛古拉(Pascagoula)警局調查員將受害者訊息上傳到國家數據庫，未找到匹配人選。

連環殺手利特爾2014年因1980年代謀殺三名洛杉磯婦女被判無期徒刑，之後承認犯下93起謀殺案，多在東南部作案，常在酒吧或街上搭載婦女，而後在汽車後座勒死她們。受害者多半是年輕非裔婦女。

這些受害者失踪、死亡時未引起關注，有些屍體甚至從未被發現。

傑克遜郡警方說，利特爾承認殺害被稱為「Escatawpa Jane Doe」的非裔婦女。

調查人員今年又試圖確定這名婦女身分，並與德州DNA 研究機構合作，依遺體樣本創建家譜，發現死者與德州遠房表親有關，調查人員循線追查。

調查人員本月依DNA樣本得出結論，遺骸屬於伯德龍。

利特爾是伯德龍凶殺案主嫌；利特爾去年80歲時，在獄中去世。

根據聯邦調查局(FBI)的資料，利特爾1970至2005年間至少在14州勒死93人，數十年未被發現；目前至少50 起謀殺案獲當局核實。利特爾至少被判八起謀殺罪。

FBI犯罪分析師帕拉佐洛(Christie Palazzolo)說，這位殺手一直相信自己不會被抓，因為沒有人為這些受害者盡責調查，但FBI盡可能破案。

密西西比州警方宣布已確認44年前被發現的一具遺駭的身份為非裔女子克拉拉·伯德隆。...
密西西比州警方宣布已確認44年前被發現的一具遺駭的身份為非裔女子克拉拉·伯德隆。圖為伯德隆的電腦合成照片。(美聯社)

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