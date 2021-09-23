去年謀殺率暴增近三成 今年增加率預估趨緩

根據聯邦調查局(FBI )統計，去年全美謀殺率比前年增加29%，今年謀殺案件仍層出不窮，幸好增速不若去年。

2020年的謀殺案年增率是1960年開始有紀錄以來最高的一年，遠超過居第二位的1968年12.7%的增幅。

預計27日發布的「統一犯罪報告」先在FBI的網站披露，媒體率先引述報導。

以每10萬人發生謀殺案次數為準的謀殺率，1990的年增率達最高峰。去年謀殺案2萬1500宗，比2019年增加5000宗，但這個總數仍比1990年代初還低。

去年犯罪大增的原因，主要是新冠肺炎疫情 造成的緊張與壓力、警民互信低落、購槍和攜槍人數大增。

2020年謀殺案77%是槍擊案，這是槍殺比例最高的一年，比2010年高67%。人口25萬人以上城市的謀殺案年增率達35%，10萬到25萬人都市增加40%，人口不到2萬5000人小鎮則增加25%。

去年雖然謀殺率大增，暴力犯罪 也增加5%，整體犯罪率卻減少4至5%，理由顯然與疫情有關：商店關門，偷竊無門，占財產犯罪率七成的偷竊罪自然下降。不過，在疫情前，總體犯罪率已連年下降，2020年是連續下降的第18年。

大都市的謀殺率今年持續攀高，87個大都市最新統計，比去年增加9.9%。俄勒岡州的波特蘭和拉斯維加斯等城市攀升率較高，芝加哥和紐約等大城市持平，2020年謀殺率冠軍之都聖路易今年則大幅降低。

FBI每年要9月以後，才發表前一年度的全國犯罪報告；FBI打算明年起不再發布「統一犯罪報告」，改以新的犯罪報告系統發布相關統計。