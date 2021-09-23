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等校車遭槍擊 肯州路易斯維爾高中生1死1傷

編譯林梅婕╱綜合22日電
肯塔基州路易維爾市高中生等校車時遭槍擊案發後，警方封鎖現場調查；這宗槍案奪走一名16歲男生性命，另有兩人受傷。(美聯社)
肯塔基州路易維爾市高中生等校車時遭槍擊案發後，警方封鎖現場調查；這宗槍案奪走一名16歲男生性命，另有兩人受傷。(美聯社)

肯塔基州路易維爾市22日上午發生一名槍手朝等候校車的學生濫射案，造成一名16歲少年中槍後送醫不治，另一名學生則在送醫後已脫離險境，還有一名女學生身受輕傷，但並非遭到槍擊；全案已啟動調查。

路易維爾大都會警局(Metro Police Department)警長雪農‧朗多(Shannon Lauder)22日下午在記者會上說，事發於當日上午6時30分，學生們都在等待前往東區高中(Eastern High School)的校車，一輛轎車行駛經過校車車站時，朝學生們開槍；槍案發生後不久校車才抵達；警方表示，目前還未逮捕任何嫌犯。

警方在社群媒體上公布一張嫌犯駕駛的深灰色吉普休旅車，呼籲民眾協尋這輛登記在伊利諾州的車輛。

路易維爾市長費雪(Greg Fischer)指出，此案為今年該市第145起凶殺案；他沉痛地說：「一名青少年在今天原本該去學校上課的，卻永遠不會出席了」；他並形容這起槍擊案是侵犯了「神聖的殿堂」。

路易維爾警局長艾芮卡‧席爾茲(Erika Shields)表示，聯邦調查局(FBI)和其他單位正協助調查，整起事件不排除與黑幫犯罪有關，不過受害者並非黑幫成員；她說：「現實是，我們的城市裡有非常多難以處理的黑幫犯罪問題，而很多黑幫成員都還只是學生。」

傑佛遜郡(Jefferson County)學區總監波李奧(Marty Pollio)指這起事件是他的職業生涯中「最難熬的一天」；朗多說：「最大的問題是，我們的孩子連在早上等校車都會被槍擊，令人恐懼且絕望，但我們將運用所有警局的資源全力緝凶。」

槍擊 社群媒體 大都會

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