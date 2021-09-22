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懷俄明州女屍 證實為紐約失蹤自駕女 初步認定是他殺

記者胡玉立／綜合報導
證實遇害的女子沛提托，其未婚夫朗德瑞，涉嫌重大，卻下落不明。(美聯社)
證實遇害的女子沛提托，其未婚夫朗德瑞，涉嫌重大，卻下落不明。(美聯社)

受到普遍關注、失蹤多日的紐約州22歲女子沛提托(Gabrielle Petito)，下落終獲確認；懷俄明州驗屍官21日宣布，19日在懷州一個偏遠露營地被發現的女屍確認是沛提托；初步認定是他殺，死因仍待最終屍檢結果確定。警方正在追尋下落不明的她未婚夫。

失踪多日的22歲女子沛提托證實遇害。(美聯社)
失踪多日的22歲女子沛提托證實遇害。(美聯社)

沛提托最後一次被人看到是8月24日在猶他州一間旅館辦理退房手續，次日還曾和她母親通過電話。那段期間，她正與23歲未婚夫朗德瑞(Brian Laundrie) 進行為期四個月的廂型車越野公路之旅。

朗德瑞9月1日獨自返回佛羅里達州父母家，沛提托的父母11日向警方報案指女兒失蹤；警方將朗德瑞列為此案「嫌疑人」，並與朗德瑞父母聯繫，希望進一步溝通。朗德瑞的父母在17日告訴警方，朗德瑞14日離家後，也失去了蹤影。

這對情侶自7月2日開始他們的公路之旅，持續將過程上傳社群媒體，因此培養了一群粉絲；如今，兩人一死一失蹤，疑雲重重，因此備受關注。

丹佛聯邦調查局21日在推特發文指出，提頓郡(Teton County)驗屍官布魯(Brent Blue)證實死者是沛提托，出生日期為1999年3月19日；沛提托的家人表示，他們將在女兒屍體運回家後公開發言。

沛提托的父母為尋找女兒下落，曾在臉書成立「尋找蓋比」(Find Gabby)專頁；警方與調查單位也展開大規模搜尋行動，收到上千條線報。

朗德瑞目前下落不明，警方曾透過手機定位鎖定他上次出沒的地點佛州卡爾頓保護區(Carlton Reserve)，18日派出50名警力搜索，最後只找到他開的汽車。

朗德瑞和沛提托是在紐約長島的高中相識相戀。沛提托的母親妮可·施密特 (Nicole Schmidt)11日向警方報案表示，她最後一次與女兒通話是8月25日，之後收到過兩則手機簡訊，但措辭聽起來很奇怪，她不確定是不是沛提托發送。沛提托的屍體19日在漫溪營地(Spread Creek Campground)附近被人發現。

雖然朗德瑞被認為是全案嫌疑人，但警方並未視他為犯罪嫌疑人也未通緝他。

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