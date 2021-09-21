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德州墮胎醫被告 為證明心跳法違憲

編譯柯立偉／綜合20日電
圖為反對心跳法的民眾在德州州府抗議。(美聯社)
圖為反對心跳法的民眾在德州州府抗議。(美聯社)

一位德州聖安東尼奧婦產科醫師布萊德(Alan Braid)自述在德州心跳法生效後，仍為懷孕超過六周的孕婦執行墮胎手術，意欲藉此興訟挑戰該法的合憲性，事情的發展如他所願，20日兩名分別來自阿肯色州與伊利諾州的前執業律師，在德州法院正式提出指控。

不過，兩位提出指控的前律師都自述他們「不反對墮胎」，提出控訴的原因是要給法院一個具體案件審查這部法律的合憲性。來自阿肯色州的前執業律師史提利(Oscar Stilley)說：「不應該讓醫師在執行業務正當行為時，害怕會因此而破產。」

另一位來自伊利諾州的前執業律師戈麥茲(Felipe Gomez)更直白指出，興訟的目的就是要讓這部法律被宣告違憲；他說：「共和黨人說打不打疫苗是個人自由，為什麼碰到墮胎議題就轉彎了？他們對於『個人自由』的邏輯根本不一致。」

法界人士表示，這起案件將是繼最高法院允許心跳法生效後，又一起有機會全面推翻心跳法效力的訴訟案件；紐約哥倫比亞大學法學教授凱蘿．桑格(Carol Sanger)說：「這一案件被告居上風，由於原告方可能不太行使詰問權，布萊德有很大可能說服法官指心跳法違憲。」

德州休士頓大學法學教授錢德勒(Seth Chandler)則指出，這部法律設計的訴訟程序本來就有問題，不論誰提出告訴，勝訴的機率都很低。

錢德勒教授說：「這一法律規定只有『民眾』能起訴，因此起訴的民眾必須說服法院『受有財產上或非財產上之損害』，但顯然他人墮胎不會對任何人造成損害，唯一能提出的訴訟理由就是『受到冒犯』，但長期以來的判例都不讓人以單純『受到冒犯』為由提出訴訟。」

德州 墮胎 阿肯色州

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