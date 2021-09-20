我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

威脅直播殺警 極右組織「布加洛運動」男子重判80年

編譯柯立偉／綜合19日電
德州男子史文森因企圖謀殺警察，已被判處重刑。(美聯社)
德州男子史文森因企圖謀殺警察，已被判處重刑。(美聯社)

一名與極右派組織「布加洛運動」(Boogaloo Movement)有關的38歲德州男子史文森(Aaron Swenson)，在網路上預告將直播殺警後遭警方逮捕，德州鮑伊郡(Bowie)法院已對史文森判處重刑。

本案檢察官凱莉．克莉斯普(Kelly Crisp)表示，法院依德州反仇恨犯罪法、恐怖主義行動及拒捕三項罪名，分別判處史文森50年、20年、10年共80年有期徒刑，並罰款3萬元，三項罪名不合併執行，分別計算。

史文森在審理期間表示，2020年4月發出殺警威脅影片的目的，是要借警自殺，並沒有真的要殺害警察的意圖。

不過，承辦本案的國土安全部探員哈利(Gregory Harry)表示，據調查結果，史文森意圖隨機槍殺警員，再用刀把警員的頭顱砍下；當天差點成為史文森槍下亡魂的警員喬納森(Jonathan Price)也證稱，當天有聽到史文森說「找到獵物了」，才引起他的警覺，立刻驅車逃離現場。

喬納森說：「我發現史文森在談論我，所以我立刻開車跑了，我不想明明已經有警覺了卻仍大意喪命。」

而後哈利被逮捕時，犯罪現場分析師史賓塞(Spencer Price)在史文森的車輛中找到兩把手槍、一把霰彈槍、156發子彈和一把刀，證實了國土安全部的調查。

據報導，「布加洛運動」是一個組織較鬆散的極右派團體，自2012年發跡，但2019年起才比較活躍，除了強烈支持擁槍權外，還常常密謀推翻美國政府，鼓吹無政府主義。

德州 哈利 國土安全部

上一則

偽造優惠券獎金超過3100萬元 女被判12年、夫也判7年

下一則

自陳違反心跳法 德州墮胎醫願受審 盼藉興訟挑戰合憲性

延伸閱讀

英國媒體詛咒哈利、梅根：美國人氣將雪崩式滑落？

英國媒體詛咒哈利、梅根：美國人氣將雪崩式滑落？
傷殘戰士運動會因疫取消 吉兒、哈利線上致敬

傷殘戰士運動會因疫取消 吉兒、哈利線上致敬
艾美獎部分獎項揭曉 哈利、梅根的歐普拉專訪沒得獎

艾美獎部分獎項揭曉 哈利、梅根的歐普拉專訪沒得獎
梅根與哈利在美蜜月期過了 很快要被老美厭惡？

梅根與哈利在美蜜月期過了 很快要被老美厭惡？

熱門新聞

中國流亡億萬富豪郭文貴。(Getty Images)

郭文貴公司在美被控違法 支付5.39億罰款和解

2021-09-14 10:37
美國紐約市本周有數百隻鳥類遷徙經過，但卻「意外」在撞上該市玻璃大廈後死亡。根據志願者組織的推特顯示，世貿中心散落著大量鳥類屍體。(美聯社)

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

2021-09-16 21:47
保守派廣播節目主持人、丹佛聖經教會(Denver Bible Church)牧師恩亞特(Robert

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

2021-09-15 09:08
南卡州著名律師事務所繼承人梅道(左)因涉嫌買兇殺他自己，16日自首。圖為他身穿囚服、戴著手銬腳鍊現身南卡法庭。（美聯社）

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

2021-09-17 00:16
華盛頓郵報報導，若從疫情爆發算起，美國花了19個月時間，如今平均每500人當中，就有1人染疫過世。圖為加州一家醫院的病房。（Getty Images）

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

2021-09-15 23:25
民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)挺過罷免危機。(美聯社)

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

2021-09-15 08:52

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議