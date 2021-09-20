威脅直播殺警 極右組織「布加洛運動」男子重判80年

德州男子史文森因企圖謀殺警察，已被判處重刑。(美聯社)

一名與極右派組織「布加洛運動」(Boogaloo Movement)有關的38歲德州 男子史文森(Aaron Swenson)，在網路上預告將直播殺警後遭警方逮捕，德州鮑伊郡(Bowie)法院已對史文森判處重刑。

本案檢察官凱莉．克莉斯普(Kelly Crisp)表示，法院依德州反仇恨犯罪法、恐怖主義行動及拒捕三項罪名，分別判處史文森50年、20年、10年共80年有期徒刑，並罰款3萬元，三項罪名不合併執行，分別計算。

史文森在審理期間表示，2020年4月發出殺警威脅影片的目的，是要借警自殺，並沒有真的要殺害警察的意圖。

不過，承辦本案的國土安全部 探員哈利 (Gregory Harry)表示，據調查結果，史文森意圖隨機槍殺警員，再用刀把警員的頭顱砍下；當天差點成為史文森槍下亡魂的警員喬納森(Jonathan Price)也證稱，當天有聽到史文森說「找到獵物了」，才引起他的警覺，立刻驅車逃離現場。

喬納森說：「我發現史文森在談論我，所以我立刻開車跑了，我不想明明已經有警覺了卻仍大意喪命。」

而後哈利被逮捕時，犯罪現場分析師史賓塞(Spencer Price)在史文森的車輛中找到兩把手槍、一把霰彈槍、156發子彈和一把刀，證實了國土安全部的調查。

據報導，「布加洛運動」是一個組織較鬆散的極右派團體，自2012年發跡，但2019年起才比較活躍，除了強烈支持擁槍權外，還常常密謀推翻美國政府，鼓吹無政府主義。