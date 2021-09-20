偽造優惠券獎金超過3100萬元 女被判12年、夫也判7年

維吉尼亞州 41歲女子蘿莉‧安‧塔倫斯(Lori Ann Talens)過去三年多以偽造優惠券為樂，全國至今有無數人受騙，偽造獎金總額超過3100萬元，被稱為史上規模最大的優惠券詐騙案，法官已判處塔倫斯12年刑期。

檢察官 表示，在塔倫斯的家中發現偽造價值將近100萬元的假優惠券散落一地，而塔倫斯的電腦還存放超過1萬3000張由她一手設計的「科學怪人」(Frankenstein)優惠券。

塔倫斯43歲的丈夫派西佛克‧塔倫斯(Pacifico Talens)也是共犯，已在上個月被判處七年又三個月刑期。

檢察官指出，自2017年4月至2020年5月，塔倫斯假借知名烹飪實境節目「廚神當道」(MasterChef)的名義，在自家用電腦偽造各種不同樣式的優惠券；據稱優惠券的品質仿地維妙維肖，才使得大批民眾受騙。

聯邦檢察官柯斯基說(Joseph L. Kosky)說：「這些假優惠券讓人難以辨別，但獎金往往比一般優惠券還要高，為了吸引平時喜歡優惠活動或兌換贈品的消費者上當。」

維州聯邦代理檢察官派拉卡(Raj Parekh)日表示，塔倫斯先是在社群 平台臉書或通訊軟體Telegram上，找到對優惠券情有獨鍾的社團或群組並發送訊息；接著透過郵局或其他管道，將大量的假優惠券寄送至全國。

檢察官說明，塔倫斯利用線上支付系統如PayPal接收付款，甚至也可以比特幣(Bitcoin)交易；塔倫斯的先生除了幫忙寄送優惠券，還協助完成妻子交辦的其他任務，並共同分贓獲利。

全案始於一名熱愛使用優惠券的消費者向反詐欺的非營利組織「優惠券訊息分享中心」(CIC)檢舉後而揭露。

該組織執行主任米勒(Bud Miller)稱塔倫斯案的判決證實偽造優惠券可被列為重量等級的犯罪。