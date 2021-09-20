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紐約失蹤自駕女 懷俄明州疑尋獲屍體 警追涉嫌未婚夫

編譯林梅婕／綜合19日電
紐約州22歲女子沛提托在失蹤多日後，屍體疑在懷俄明州布里傑蒂頓國家森林被人發現。(美聯社)
紐約州22歲女子沛提托在失蹤多日後，屍體疑在懷俄明州布里傑蒂頓國家森林被人發現。(美聯社)

紐約州22歲女子沛提托(Gabrielle Petito)與23歲的未婚夫朗德瑞(Brian Laundrie)數個月前展開一段公路旅行，但行程在9月1日結束後卻只有朗德瑞返回位於佛羅里達州的住家；沛提托的父母於11日通報女兒失蹤，19日下午警方在懷俄明州布里傑蒂頓國家森林(Bridger-Teton National Forest)尋獲一具屍體，經檢驗證實「與沛提托的身體特徵相符」。

警方目前也在追緝涉案嫌疑最大的朗德瑞，兩人原定進行四個月的廂型車越野旅行；沛提托8月25日在布里傑蒂頓森林與家人連繫後就沒有消息，朗德瑞則是於9月1日獨自返回父母位於佛州北港(North Port)的家中。

警方曾試圖與朗德瑞聯繫，但他拒絕配合，14日離開父母住所後就下落不明；警方透過手機定位系統鎖定朗德瑞上次出沒的地點是在佛州卡爾頓保護區(Carlton Reserve)，警方18日派出50名警力搜索朗瑞德未果。

佛羅里達州18日出動大批警力，搜尋沛提托的未婚夫朗德瑞。(美聯社)
佛羅里達州18日出動大批警力，搜尋沛提托的未婚夫朗德瑞。(美聯社)

警方還表示，佛州一名18歲少年羅達左(Zachary Randazzo)曾在17日於朗瑞德家周圍兩個街區外拍到一張照片，照片中男子的特徵與朗瑞德相似度極高。

根據沛提托在露營據點評分網站thedyrt.com的帳號使用紀錄，兩人在布里傑蒂頓森林旅行時，曾將他們的露營車停在漫溪營地(Spread Creek Campground)，警方也在此展開大規模搜索。

沛提托的父母為了尋找女兒的下落，在社群平台「臉書」上成立「尋找蓋比」(Find Gabby)的專頁；該專頁19日分享佛州公路旅行網紅家族「Red, White & Bethune」最近一次上傳的影片，正巧是在8月27日晚間6時30分他們行經漫溪營地的片段，畫面中拍到了一輛車牌登記為佛州的福特廂型車，被認為極有可能是沛提托與朗德瑞當時所租用的車輛。

此外，威斯康辛州一名女子米蘭達‧貝克(Miranda Baker)也表示，她和男友於29日在布里傑蒂頓森林旅行時曾遇上朗德瑞，他提供200元請求載他一程，貝克也答應了。

佛州 紐約州 懷俄明州

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