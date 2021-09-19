我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

科州1死8傷校園槍擊案 槍手終身監禁不得假釋

編譯柯立偉／綜合18日電
2019年5月7日在科羅拉多州丹佛郊區一所學校犯下槍擊案，造成一死八傷的艾瑞克森(中)，17日被判終身監禁、不得假釋。圖為他當年被捕後過堂的檔案照。(美聯社)
2019年5月7日在科羅拉多州丹佛郊區一所學校犯下槍擊案，造成一死八傷的艾瑞克森(中)，17日被判終身監禁、不得假釋。圖為他當年被捕後過堂的檔案照。(美聯社)

2019年5月7日科羅拉多州丹佛郊區的一所資優學校發生槍擊案，造成一死八傷的悲劇，嫌犯為時年18歲的艾瑞克森(Devon Erickson)與另一名未成年跨性別男性麥金尼(Alec McKinney)；法官17日判處艾瑞克森終身監禁，不得假釋。

艾瑞克森在審判過程中，除了在被問到是否對家人有話要說時一度哽咽之外，並未表現出悔意，也沒有解釋為什麼和麥金尼犯下此案。

法官認為艾瑞克森沒有意識到自己的行為對於整個社會帶來的傷害，因此在終身監禁以外，又以多項殺人未遂罪，加判了刑期；法官在判決時說：「我不認為我說的話能對你產生任何影響，接下來你就要在監獄中了卻餘生，這是你的責任。」

這起槍案的倖存者也在判決出爐後發表聲明，指出自槍案發生至今，不斷被這場夢魘困擾，身心俱疲；一名教師甚至表示，槍案後就不敢教高年級的學生，因為不知道他們下一步會做什麼。

協助本案死者卡斯提洛(Kendrick Castillo)制伏艾瑞克森的學生瓊斯(Joshua Jones)說：「他殺了卡斯提洛，卻一點也不在乎，我拜託法院把他關進牢裡。」

艾瑞克森的父親吉姆(Jim Erickson)則在法庭上代表兒子向所有受難者及家屬致歉，他朗讀了九位受害者的名字，並向受害者本人、家屬、學校、老師及整個社區道歉；他說：「從案發以來我每天都在為受害者祈禱，希望他們早日走出傷痛；我知道這很難，但我希望能獲得所有受害人的寬恕。」

這起案件主要策畫人麥金尼在進行大規模槍擊前已策畫了數周；他犯案動機是因為自己是變性人，卻遭同學嘲弄，因此決定「要殺光所有嘲笑他的人」。

由於麥金尼犯案時仍為未成年人，去年已被判處無期徒刑；麥金尼預計最快20年後才能假釋出獄。

槍擊 監獄 科羅拉多州

上一則

聲援國會暴動被捕者 華府集會僅數百人

下一則

女子自駕遊失蹤 未婚夫被列疑犯後失聯

延伸閱讀

科州丹佛校園1死8傷槍案 槍手判囚終身不得假釋

科州丹佛校園1死8傷槍案 槍手判囚終身不得假釋
槍手闖墨西哥飯店 擄走20名外國人 可能有想來美的移民

槍手闖墨西哥飯店 擄走20名外國人 可能有想來美的移民
有槍手開槍 俄州空軍基地封鎖緝兇

有槍手開槍 俄州空軍基地封鎖緝兇
足球賽槍擊案8歲童中槍亡 疑因警開槍還擊

足球賽槍擊案8歲童中槍亡 疑因警開槍還擊

熱門新聞

中國流亡億萬富豪郭文貴。(Getty Images)

郭文貴公司在美被控違法 支付5.39億罰款和解

2021-09-14 10:37
美國紐約市本周有數百隻鳥類遷徙經過，但卻「意外」在撞上該市玻璃大廈後死亡。根據志願者組織的推特顯示，世貿中心散落著大量鳥類屍體。(美聯社)

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

2021-09-16 21:47
保守派廣播節目主持人、丹佛聖經教會(Denver Bible Church)牧師恩亞特(Robert

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

2021-09-15 09:08
南卡州著名律師事務所繼承人梅道(左)因涉嫌買兇殺他自己，16日自首。圖為他身穿囚服、戴著手銬腳鍊現身南卡法庭。（美聯社）

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

2021-09-17 00:16
華盛頓郵報報導，若從疫情爆發算起，美國花了19個月時間，如今平均每500人當中，就有1人染疫過世。圖為加州一家醫院的病房。（Getty Images）

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

2021-09-15 23:25
民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)挺過罷免危機。(美聯社)

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

2021-09-15 08:52

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點