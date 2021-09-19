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女子自駕遊失蹤 未婚夫被列疑犯後失聯

記者胡玉立／綜合報導
被警方列為未婚妻失蹤案嫌疑人的朗德瑞(左)本周也失聯。(美聯社)
被警方列為未婚妻失蹤案嫌疑人的朗德瑞(左)本周也失聯。(美聯社)

佛羅里達州23歲男子朗德瑞(Brian Laundrie)與22歲的未婚妻沛提托(Gabrielle Petito)7月自紐約出發，原訂進行四個月的廂型貨車越野旅行，但9月1日只有朗德瑞獨自返回佛州父母家，沛提托家人十天後報警稱女兒失蹤，朗德瑞被警方列為「嫌疑人」，但朗德瑞的父母卻聲稱，兒子在幾天前已失去蹤影。

這起懸案受到媒體關注，也有些人不滿整件事的發展，在朗德瑞父母家外抗議叫囂「討人」；警方不得不在社群媒體上要求大家「冷靜」。

佛州北港(North Port)警方發言人泰勒(Josh Taylor)表示，11日朗德瑞被列為沛提托失蹤案嫌疑人之後，警方即希望和朗德瑞的父母溝通，但他們直到17日才首度告知警方，9月14日後就沒見到兒子；泰勒表示，「整件事無疑出現了新的轉折。」

7月初和未婚夫朗德瑞進行自駕旅遊的沛提托失蹤至今。(美聯社)
7月初和未婚夫朗德瑞進行自駕旅遊的沛提托失蹤至今。(美聯社)

警方18日已在當地一個占地2萬多畝的卡爾頓保護區(Carlton Reserve)尋找朗德瑞；聯邦調查局等其他機構也在協助搜索。

泰勒表示，「朗德瑞並沒有因為犯罪而被通緝，我們目前並未進行犯罪調查，而是進行『多樁失蹤者調查』。」泰勒指出，自沛提托的父母11日報警以來，至少有兩個州的聯邦調查局人員、國家公園護林員和警察在持續尋找沛提托。

警方表示，沛提托是在7月2日與朗德瑞一起離開紐約，兩人合開一輛配備越野裝備的白色福特小貨車，預定在國家公園旅行四個月；8月12日在猶他州摩押(Moab)警局留有朗德瑞與沛提托兩人「發生爭執」的紀錄。

據摩押警方稱，兩人都向警方表示，他們相愛並訂婚，「非常不希望看到任何人被指控犯罪。」

朗德瑞告訴其中一名警察，「過去幾天兩人的問題愈來愈嚴重」。警方報告寫道，沛提托曾哭著說她開始打朗德瑞，因為她擔心他「會把她丟在摩押」。兩人都告訴警方，這起事件應歸類為「精神或情緒出狀況，而非家暴」。警方當晚曾安排朗德瑞住進一家旅館，沛提托則住在廂型車裡，全案沒有提出任何指控。

沛提托的父親16日在佛州呼籲朗德瑞的父母與警方交談時，曾表示他們相信女兒還活著，並決心要找到她。

大批警力18日聚集在佛州卡爾頓保護區，計畫搜索朗德瑞的行蹤。(美聯社)
大批警力18日聚集在佛州卡爾頓保護區，計畫搜索朗德瑞的行蹤。(美聯社)

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