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黑色豪門疑案 紐約地產商德斯特一級謀殺罪成立

記者胡玉立／綜合報導
78歲的紐約大地產商繼承人德斯特被判一級謀殺罪成立，可能面臨終身監禁。圖為他8月9日在法庭上回答詢問。(美聯社)
78歲的紐約大地產商繼承人德斯特被判一級謀殺罪成立，可能面臨終身監禁。圖為他8月9日在法庭上回答詢問。(美聯社)

2015年HBO紀錄片「黑色豪門疑案」(The Jinx：The Life and Deaths of Robert Durst)核心人物、現年78歲的紐約大地產商繼承人德斯特 (Robert A. Durst)，17日在長達七個半小時的法庭審議後，被判一級謀殺罪名成立，可能面臨終身監禁；法官將在下個月宣布量刑。

這位百萬富翁大半生成功逃避犯罪嫌疑，卻在紀錄片受訪內容播出完結篇的前一天被捕，當時曾轟動全國。

早在1982年，德斯特第一任妻子凱西·德斯特(Kathie Durst)神秘失蹤時，德斯特即受到媒體關注；但最後他是因為在2000年殺害朋友蘇珊·伯曼(Susan Berman)被定罪；檢方表示，伯曼生前曾協助德斯特遮掩凱西失蹤和死亡之事。

德斯特去年3月開始受審，卻因疫情暫停了14個月，今年5月再度恢復審判，檢方共傳喚80名證人，並提出近300件證物，但最具破壞性的證據，卻是來自德斯特近年來受訪的內容，也就是他自己親口說出的。

洛杉磯郡助理地區檢察官勒溫(John Lewin)在審判開場陳述中說，證據「來自德斯特的口中」；陪審團聽到了德斯特在2015年被捕後，接受勒溫近三個小時審訊、數百次監獄電話以及他昔日接受紀錄片製作人20多小時的採訪內容。

德斯特家族在曼哈頓擁有眾多地標性建築，他的個人生活更足以拍出十多個寫實犯罪節目；其中包括黑手黨掌上明珠、失蹤的年輕妻子、流浪漢死亡和肢解， 還涉及多位名人及長達數十年的家庭糾紛。

儘管德斯特只被控殺害友人伯曼，但檢方指稱，伯曼的死與德斯特第一任妻子的神秘失蹤以及他在2001年結識的流浪者莫里斯·布萊克(Morris Black)被殺有關；德斯特曾被控殺害布萊克，後來在2003年被無罪釋放。

布萊克生前住在德州加爾維斯頓(Galveston)一間分租屋裡，德斯特當時為躲避當局追查，住在布萊克對面，還假扮成啞女度日。

德斯特始終未因妻子失蹤受到任何控罪，但他妻子失蹤一直是受審背景和核心；審判期間有證據顯示，德斯特2000年12月在伯曼家中。

德斯特近20年來一直否認伯曼被殺時他在場，他甚至表示自己不在洛杉磯；但德斯特一位朋友艾美麗‧奧特曼(Emily Altman)在法庭上被勒溫嚴厲質問時脫口表示，德斯特告訴她，伯曼去世時，他人在比佛利山莊。

其他檢方證人還包括負責監督德斯特家族80億元房地產帝國的德斯特兄弟道格拉斯(Douglas)，以及德斯特的老友查文(Nick Chavin)；查文作證指出，德斯特2014年12月曾與他聯繫，說他想談談兩人的共同朋友伯曼和他第一任妻子凱西；當兩人站在紐約街頭時，查文問德斯特想談什麼有關伯曼的事，德斯特用他特有的沙啞聲音回應，「不是她，就是我。我別無選擇。」

代表檢方進行結辯的助理檢察官巴利安(Habib Balian)表示，德斯特殺人案可以用這幾個字總結：「不是她，就是我。我別無選擇。」

助理檢察官巴利安本月8日在審判庭上展示德斯特被捕時戴的面具。(美聯社)
助理檢察官巴利安本月8日在審判庭上展示德斯特被捕時戴的面具。(美聯社)

紐約 洛杉磯 檢察官

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