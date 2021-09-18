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護士緊急傳妙招 醫療直升機轉診7萬變70元

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓州一名男子病情惡化卻在自家附近醫院苦等不到病床，出動醫療直升機需花7萬元，家屬聽取護士建議之後登記參加非營利組織空中運輸服務會員，實際開銷僅花不到70元。(Getty Images)
華盛頓州一名男子病情惡化卻在自家附近醫院苦等不到病床，出動醫療直升機需花7萬元，家屬聽取護士建議之後登記參加非營利組織空中運輸服務會員，實際開銷僅花不到70元。(Getty Images)

全美各地醫療系統幾乎被染疫患者塞爆的此時，由於意外事故或其他疾病必須住院的重症患者，經常被迫透過醫療直升機緊急轉送其他醫院，但病患因此必須承擔空中交通的天價開銷；華盛頓州一名男子日前因慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease，COPD)病情惡化必須住院治療，卻在自家附近醫院苦等不到病床，出動醫療直升機費用估計7萬元，家屬聽取護士緊急建議之後登記參加非營利組織空中運輸服務會員，後來醫療直升機實際開銷僅花不到70元。

住在華盛頓州的米瑞斯西歐塔(David Mirisciotta)患有慢性阻塞性肺疾病，住院已是家常便飯；今年8月初病情惡化需住院治療時，當地的三城醫院(Trios Health)病房卻已被新冠肺炎患者住滿，等候住院者甚至在醫院走廊排隊。

米瑞斯西歐塔的妻子珊蒂‧米瑞斯西歐塔(Sandy Mirisciotta)說，醫院告知必須安排醫療直升機轉送俄勒岡州恩光醫院(Sunnyside Hospital)，但空中交通費用約7萬元。

珊蒂‧米瑞斯西歐塔說，聽到價格後，心想「我家可拿不出這筆錢，我認識的親友中，很少有人能拿出這樣的錢」。

她說，幸好一名護士告知，可以前往已有40年歷史的非營利組織「生命飛行」(LifeFlight.org )網站繳費登記參加會員，完成手續之後便可享受會員搭乘醫療直升機的服務。

珊蒂‧米瑞斯西歐塔當天晚間便繳交69元「僅限空中交通會員」(Air Only Membership)年費，也獲得「生命飛行」提供醫療直升機服務，沒有額外收費。她說，幸好護士告知訊息，讓醫療直升機的自掏腰包開銷，從7萬元變成不到70元。

她表示，轉診一個多月以來，丈夫經過治療之後，到目前為止狀況良好。

華盛頓州 俄勒岡州 新冠肺炎

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