美B-2轟炸機空中故障迫降 造價20億機身鏟草地

美國 空軍一架B-2「幽靈」(Spirit)轟炸機14日清晨在密蘇里州 懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)進行緊急著陸,當地媒體隨後披露機體在跑道受損。雖然相關單位三緘其口,衛星照片卻曝光這架造價20億美元的匿蹤轟炸機迫降後衝出跑道「鏟草地」。

「幽靈」匿蹤轟炸機是美國軍火庫的最致命武器之一,迄今僅生產21架,但代號「AV-12」的「堪薩斯幽靈號」(Spirit of Kansas)2008年2月在關島墜毀,現在只有20架服役。

Breaking News : B-2 Stealth Bomber Damaged During Emergency Landing Incident at Whiteman Air Force Base in Missouri, USA. pic.twitter.com/sCPgvLaqfo