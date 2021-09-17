美B-2轟炸機空中故障迫降 造價20億機身鏟草地

美國迄今僅生產21架B-2「幽靈」匿蹤轟炸機，其中一架2008年2月在關島墜毀，現在只有20架服役。(路透/Cover Images)

美國 空軍一架B-2「幽靈」（Spirit）轟炸機14日清晨在密蘇里州 懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）進行緊急著陸，當地媒體隨後披露機體在跑道受損。雖然相關單位三緘其口，衛星照片卻曝光這架造價20億美元的匿蹤轟炸機迫降後衝出跑道「鏟草地」。

「幽靈」匿蹤轟炸機是美國軍火庫的最致命武器之一，迄今僅生產21架，但代號「AV-12」的「堪薩斯幽靈號」（Spirit of Kansas）2008年2月在關島墜毀，現在只有20架服役。

Breaking News : B-2 Stealth Bomber Damaged During Emergency Landing Incident at Whiteman Air Force Base in Missouri, USA. pic.twitter.com/sCPgvLaqfo — Military Armed Forces & World News (@Military9Army) September 16, 2021

《KMBC 9 News》報導，這起B-2轟炸機迫降後受損的事故發生在當天半夜12時30分左右，因聯邦航空管理局（FAA）頒布臨時飛航禁令而曝光。據每日郵報轉述的知情人士說法，這架B-2液壓系統故障，左側主起落架在著陸過程垮掉，結果整架飛機滑出跑道、機翼則鏟進地面。

儘管此一說法尚未獲得確認就是機體受損原因，也還不知道受損程度為何，但從曝光的衛星照片來看，滑出跑道鏟草地的B-2轟炸機明顯左低右高，左側機翼更疑似觸地，與液壓系統故障導致起落架垮掉的理論一致。美國空軍全球打擊司令部公共事務組發言人表示，這架B-2轟炸機在執行例行訓練任務期間，因遇到一起「飛行中故障」而迫降。沒有人員受傷，也沒有因著陸起火，整起事故正在調查中。