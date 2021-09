「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

紐約市 本周有數百隻鳥類遷徙經過,但卻「意外」撞上該市高聳的玻璃大廈死亡。根據志願組織的推特顯示,世貿中心周遭散落著大量鳥類屍體。

「衛報」報導,志願組織「New York City Audubon」的保護和科學副主任帕金斯(Kaitlyn Parkins)表示,雖然本週的鳥類死亡數特別高,但組織多年來一直在記錄鳥類撞上位於曼哈頓的摩天大樓的數量。

I did this for 65 minutes straight doing one loop around @4WTC and @3NYWTC — most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0