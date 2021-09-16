我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

2019年猶他死亡車禍 傷亡中國遊客家屬興訴

編譯周芳苑╱綜合15日電
一輛載有31人的旅遊巴士2019年9月在猶他州南部布萊斯峽谷國家公園附近翻車，四名中國遊客被拋出車外喪命、26人受傷，傷亡的中國遊客及其家人14日提起訴訟。(美聯社)
一輛載有31人的旅遊巴士2019年9月在猶他州南部布萊斯峽谷國家公園附近翻車，四名中國遊客被拋出車外喪命、26人受傷，傷亡的中國遊客及其家人14日提起訴訟。(美聯社)

一輛載有31人的旅遊巴士2019年9月在猶他州南部布萊斯峽谷(Bryce Canyon)國家公園附近翻車，四名中國遊客被拋出車外喪命、26人受傷；傷亡的中國遊客及家人14日提起訴訟，稱猶他州道路設計和維護不足以確保偏遠路段安全。

訴狀稱，猶他州未張貼警告標誌，其道路設計幾乎不容車輛有出錯餘地，也未警告司機正逼近道路邊緣。

事故發生時，司機偏離道路並在轉向時矯枉過正，導致巴士側翻，十幾人被拋出車外。

訴訟稱，未鋪砌的路肩太深太軟，司機通過過窄的緩衝區後轉向必須更加費力才能重回車道；車道前一天已重新鋪設，與粗糙路肩形成危險對比。

猶他州運輸廳拒絕就這起針對該部門及幾家承包商提起的訴訟發表評論。國家運輸安全委員會(NTSB)此前發現，公路設計、標誌和其他特徵都不是事故發生的因素。

事故造成四名60多歲遊客死亡，另有多人受重傷；這群來自中國的老年人參加加州業者美國盛嘉公司(America Shengjia)七天旅遊團，從洛杉磯出發，終點是鹽湖城。

該訴訟尋求損害賠償，以彌補工資、醫療費用和精神傷害。

旅遊巴士在距離布萊斯峽谷公園幾哩外發生事故。該公園以形狀複雜的紅岩尖頂聞名，被視為不祥之物。

NTSB 調查發現，巴士車頂和車窗缺乏安全標準導致傷亡，6月發布的最終報告還提到安全帶使用不一，並建議為商用公交車安裝車道偏離警告系統。

這份報告排除司機酒駕或超速等問題。先前報告發現，巴士在事發當天稍早開始出現問題，但進一步檢查後未發現機械問題或其他故障。

報告說，司機告訴調查人員道路感覺上很滑，當時道路是新舖的，但測試顯示摩擦正常。

猶他州 中國 加州

上一則

伊州婦突破性染疫亡 只因到「接種率最低州」旅行

下一則

「艾妲」過境致紐奧良14死 其中10人死於熱浪

延伸閱讀

日均17萬確診、1800人病歿 醫院示警：疫情將重返高峰

日均17萬確診、1800人病歿 醫院示警：疫情將重返高峰
洛縣12歲男孩坐巴士被襲　嫌犯出拳像參加格鬥賽

洛縣12歲男孩坐巴士被襲　嫌犯出拳像參加格鬥賽
19世紀來美修鐵路 華人勞工先輩安葬內華達小鎮

19世紀來美修鐵路 華人勞工先輩安葬內華達小鎮
19世紀來美修鐵路 華人勞工先輩安葬內華達小鎮

19世紀來美修鐵路 華人勞工先輩安葬內華達小鎮

熱門新聞

911恐怖攻擊發生時，美聯社記者德魯(Richard Drew)拍下一名穿著白色襯衫、深色西裝褲的男子，以頭下腳上姿勢從世界貿易中心(World Trade Center)跳樓瞬間。這張照片被稱為「墜落的男子」(Falling Man)。(美聯社)

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

2021-09-09 14:58
中國流亡億萬富豪郭文貴。(Getty Images)

郭文貴公司在美被控違法 支付5.39億罰款和解

2021-09-14 10:37
保守派廣播節目主持人、丹佛聖經教會(Denver Bible Church)牧師恩亞特(Robert

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

2021-09-15 09:08
已退休美利堅航空公司櫃台人員艾爾克斯(Vaughn Allex)接受美國廣播公司(ABC)訪問。(截取自ABC News)

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

2021-09-10 09:08
民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)挺過罷免危機。(美聯社)

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

2021-09-15 08:52
紐約上周雨災，布魯克林快速路上，一輛車淹水拋錨。（Getty Images）

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

2021-09-08 20:05

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴