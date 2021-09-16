2019年猶他死亡車禍 傷亡中國遊客家屬興訴

一輛載有31人的旅遊巴士2019年9月在猶他州南部布萊斯峽谷國家公園附近翻車，四名中國遊客被拋出車外喪命、26人受傷，傷亡的中國遊客及其家人14日提起訴訟。(美聯社)

一輛載有31人的旅遊巴士2019年9月在猶他州 南部布萊斯峽谷(Bryce Canyon)國家公園附近翻車，四名中國 遊客被拋出車外喪命、26人受傷；傷亡的中國遊客及家人14日提起訴訟，稱猶他州道路設計和維護不足以確保偏遠路段安全。

訴狀稱，猶他州未張貼警告標誌，其道路設計幾乎不容車輛有出錯餘地，也未警告司機正逼近道路邊緣。

事故發生時，司機偏離道路並在轉向時矯枉過正，導致巴士側翻，十幾人被拋出車外。

訴訟稱，未鋪砌的路肩太深太軟，司機通過過窄的緩衝區後轉向必須更加費力才能重回車道；車道前一天已重新鋪設，與粗糙路肩形成危險對比。

猶他州運輸廳拒絕就這起針對該部門及幾家承包商提起的訴訟發表評論。國家運輸安全委員會(NTSB)此前發現，公路設計、標誌和其他特徵都不是事故發生的因素。

事故造成四名60多歲遊客死亡，另有多人受重傷；這群來自中國的老年人參加加州 業者美國盛嘉公司(America Shengjia)七天旅遊團，從洛杉磯出發，終點是鹽湖城。

該訴訟尋求損害賠償，以彌補工資、醫療費用和精神傷害。

旅遊巴士在距離布萊斯峽谷公園幾哩外發生事故。該公園以形狀複雜的紅岩尖頂聞名，被視為不祥之物。

NTSB 調查發現，巴士車頂和車窗缺乏安全標準導致傷亡，6月發布的最終報告還提到安全帶使用不一，並建議為商用公交車安裝車道偏離警告系統。

這份報告排除司機酒駕或超速等問題。先前報告發現，巴士在事發當天稍早開始出現問題，但進一步檢查後未發現機械問題或其他故障。

報告說，司機告訴調查人員道路感覺上很滑，當時道路是新舖的，但測試顯示摩擦正常。