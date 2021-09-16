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「艾妲」過境致紐奧良14死 其中10人死於熱浪

記者張聲肇╱綜合報導
艾妲颶風在紐奧良造成14人死亡，其中10人死於熱浪。圖為消防員遞給73歲老人密契爾一包冰塊，密契爾的住房遭嚴重損壞，而且停電11天。(美聯社)
艾妲颶風在紐奧良造成14人死亡，其中10人死於熱浪。圖為消防員遞給73歲老人密契爾一包冰塊，密契爾的住房遭嚴重損壞，而且停電11天。(美聯社)

官方統計顯示，颶風艾妲在紐奧良造成14人死亡，其中10人死於熱浪，專家認為人數可能不只這麼多，政府或房東該注意，公寓獨居老人在停電狀況下承受的風險。

73歲的約瑟夫(Iley Joseph)獨居在公寓三樓套房，按理度過洪災、風災都沒問題，但停電不但讓冷氣冰箱失靈，連電梯也不動，偏偏他不良於行，儘管兒子有打電話過來關心，9月2日，也就是颶風襲擊後四天，也是最熱那天，終於不敵熱浪，最後被友人發現已死在床上。

東北部死於艾妲災害者，都死於洪水，紐奧良的死者卻多數死於熱浪或停電。專研高溫效應的亞利桑納大學宏都拉教授(David Hondula)說，熱是一大危險，「我們卻不曾注意到」。

10名死於熱浪的居民都是60、70歲，其中九人死於要命的頭四天，第10名在9月5日死亡，那已是颶風過後整整一個禮拜。

70歲的拉巴特-辛格(Corinne Labat-Hingle)在颶風卡翠納來襲時逃到曼斐斯，回來後，住在紐奧良最大公園附近的老人公寓。她被發現死亡的9月2日，室外溫度華氏93度，室內應該更高。兩天後，同樣溫度的熱天氣，74歲的羅根(Reginald Logan)因鄰居發現他窗戶上有蒼蠅，才知道他已斷氣；那天，另有三人也被發現死於室內。9月5日，最熱101度，一名65歲男子也被發現死於室內。

聯邦疾病防治中心所列「熱相關死亡人數」每年不到700人，學界認為應在5000和1萬2000人之間；紐約時報估計，6月底熱浪在俄勒岡和華盛頓兩州造成的死亡人數就有600人，比州政府統計高出兩倍。

熱浪來襲愈加頻繁，為期更長，危害愈烈，2018年綜合13個聯邦機構資料提出的「全國氣象評估」報告指出，1960年代每年平均二個熱浪襲擊美國，到了2010年代，增為六個。熱浪造成的最大死因是心血管不適，輸血過慢；其次才是中暑，導致腦、心、腎衰竭。

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