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自拍影片揚言殺賀錦麗 佛州婦人面臨5年徒刑

記者顏伶如／綜合報導
佛州39歲的護士妮薇安‧菲爾普斯在拜登總統與賀錦麗副總統宣誓就職後沒幾周，自拍影片說要刺殺賀錦麗。(NBC電視台截圖)
佛州39歲的護士妮薇安‧菲爾普斯在拜登總統與賀錦麗副總統宣誓就職後沒幾周，自拍影片說要刺殺賀錦麗。(NBC電視台截圖)

住在佛州邁阿密花園市(Miami Gardens)的39歲護士妮薇安‧菲爾普斯(Niviane Petit Phelps)，在拜登總統與賀錦麗副總統宣誓就職幾周後，就在自拍影片中對著鏡頭說：「賀錦麗，妳死定了」、「妳沒幾天可活了」。

根據檢方起訴狀，菲爾普斯在影片中聲稱，收到一筆5萬3000元酬勞，將展開刺殺賀錦麗的行動，「我會把任務完成」。

根據檢方調查，菲爾普斯在一周內陸續發布五支威脅賀錦麗的短片，並把影片傳給正在坐牢的丈夫；今年4月遭聯邦檢方以六項對副總統做出死亡威脅罪名起訴。

在非營利醫療組織「傑克森健康系統」(Jackson Health System)擔任護士已20年的菲爾普斯，因為這起案件而被醫院開除。

育有三名兒女的菲爾普斯10日已向法院認罪，恐面臨五年有期徒刑。

菲爾普斯辯護律師薩爾(Scott Saul)對「邁阿密前鋒報」(Miami Herald)表示，菲爾普斯在影片中的死亡威脅都是說說而已，不可能採取具體行動。

薩爾說，菲爾普斯拍攝影片的目的只是為了洩恨，因為生活過得不如意，而且刺殺賀錦麗一事只跟菲爾普斯正在坐牢的丈夫討論過而已。他表示，菲爾普斯已經了解行為錯誤，也有悔意，願意承擔責任。

華盛頓郵報報導，菲爾普斯接受聯邦探員調查時坦承，揚言殺害賀錦麗的動機是因為她認為賀錦麗父親是牙買加人，母親是印度人，所以不算真正的非洲裔美國人。

起訴書中寫道，調查人員詢問菲爾普斯，如果執法機關沒有找上門，刺殺計畫是否真的會執行，她回答：「我不知道。」

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