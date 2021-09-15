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司法部通令：聯邦幹員禁鎖喉、嚴限登門搜捕

記者張聲肇／綜合報導
司法部通令聯邦員警，不得逕闖民宅調查或逮捕嫌犯，非裔急救員布倫娜‧泰勒遭警誤殺與此命令有關。圖為民眾在路易維爾集會為泰勒爭取正義。(美聯社)
司法部通令聯邦員警，不得逕闖民宅調查或逮捕嫌犯，非裔急救員布倫娜‧泰勒遭警誤殺與此命令有關。圖為民眾在路易維爾集會為泰勒爭取正義。(美聯社)

司法部14日通令聯邦幹員，只有在緊急情況且獲准時，才可進入民宅調查或逮捕嫌犯，逮捕過程也禁止使用「鎖喉」等易導致窒息的手段。

這兩項新規定導因於2020年3月26歲非裔急救員布倫娜‧泰勒（Breonna Taylor）遭警誤殺，與5月明尼亞波利斯警察「跪殺」非裔佛洛伊德，兩事件都引發大規模抗議示威。抗議群眾要求改革警政。

司法部新規定不必敲門逕闖民宅的搜捕令，須經聯邦檢察官和上層督導人員「雙重」核准方可核發；調查人員唯有在敲門告知會立即造成自己或他人肢體暴力傷害的情況下，才可使用這種搜捕令令；唯一例外，也須在向法官申請並獲得批准前，獲得單位主管及聯邦檢察官或司法部助理部長許可。

警察闖入泰勒住處是為了抓捕毒販，結果警方找不到任何證據，反而殺死無辜平民。

一般而言，警察要在「情況極端危險」，或嫌犯可能在警察敲門之際銷毀證據的情況下，才申請逕闖搜捕令；批評者說，這類搜捕令近年來的使用量遽增，有些執法部門在不合理的情況下使用成習。

制定這項新規定的副司法部長麗莎‧莫娜可說，「身為執法人員，有義務以身作則，讓民眾信賴我們，讓社會對我們有信心」。

她規定，除非情況允許警察使用致命的羈押武力，不得任意使用鎖喉或「掐住頸動脈」等容易導致窒息死亡的拘捕手法。

佛洛依德死亡後，好幾個州已經完全禁止或嚴格限制警察運用「窒息」手段逮捕嫌犯；明州法院判決，跪壓佛洛伊德頸部導致他死亡的警察沙文謀殺與殺人罪罪行確定，他和另三名在場警察還得面對被控其他聯邦罪。

警察 司法部 佛洛伊德

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