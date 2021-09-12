威脅要對波洛西「開槍爆頭」 國會暴動男認罪

一名威脅要在透過電視直播，向眾院議長波洛西(見圖)頭部開槍的男子10日認罪，是涉及1月6日國會暴動被控罪者中的第65人。(美聯社)

今年1月6日的國會暴動案再有六人於10日認罪，其中包括一名威脅要透過電視直播向眾院議長波洛西 頭部開槍的男子。

現年53歲的梅雷迪思(Cleveland Meredith Jr.)，響應川普 總統支持者在網上的號召，計畫從科羅拉多州開車到華府參加在國會前的集會，支持川普指稱選舉詐欺的說法，但中途汽車故障而延誤，到達國會時暴動已經停止。

但他1月7日在下榻的華盛頓西南酒店(Southwest Washington hotel)內向親戚發短信，內文是威脅要在電視鏡頭前用槍打爆波洛西的頭，文末還附上一個紫色惡魔表情符號；不過他從未接近過波洛西。

他的親戚將內文告知其母親及報警，警方之後在旅館找到他，並在他的拖車裡找到一把九毫米自動手槍，2500發子彈及10個彈藥匣。

梅雷迪思在庭上承認上述一切，但他表示透過電視直播對波洛西爆頭只是政治上的誇張說法。

在與檢方達成的認罪協議中，梅雷迪思被控一項通信威脅罪，最高可判監五年，其餘三項涉及武器的控罪獲撤銷；他目前還押，法官定12月判刑。

衝擊國會暴動案共有600多人被檢控，大多數屬輕罪罪名，梅雷迪思是第65名。

另外，兩名來自伊利諾州男子哈里森(Bruce Harrison)及溫格勒(Douglas Wangler)承認在國會大廈內設立糾察線、遊行 及示威的輕罪；1月6日當天，他們在國會大廈內逗留了大約20分鐘，其間哈里森拍下了溫格勒揮舞拳頭的視頻，並上傳社媒。

來自俄亥俄州的米勒夫婦(Brandon、Stephanie Miller)承認在國會內遊行罪；據悉他們是從窗戶進入國會大廈，然後在社媒現場直播。