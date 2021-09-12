去年仇恨犯罪8305宗 911事件以來最高

聯邦調查局(FBI )8月底曾發布報告指出，2020年仇恨犯罪 事件為7759宗，創12年新高；但是俄亥俄州 修正技術問題，補足數字之後，去年仇恨犯罪事件暴增至8305宗，為過去30年來第三高的紀錄，也是2001年九一一事件以來的最高點。

今年各州陸續向FBI提交仇恨犯罪數據時，俄亥俄州的仇恨犯罪件數竟然只有34宗，比2019年少了90%；結果俄州現在提交新的數據，顯示去年的仇恨犯罪件數高達580宗，比2019年多了41%。俄州官員將先前的錯誤歸咎於技術問題。

俄亥俄州數據補足後，2020年仇恨犯罪事件為8305宗，比2019年多14%，是FBI開始蒐集相關數據30年來第三高的紀錄。

在俄亥俄州數據補足前，FBI的數據是：針對非裔的攻擊從1930宗增至2755宗、增幅43%；針對亞裔的攻擊從158宗增至274宗、增幅73%；針對白人的攻擊事件也增加16%至773宗。

俄亥俄州新提交的數據顯示，針對非裔的攻擊從92宗增至129宗、增幅43%；針對亞裔的攻擊從11宗減至10宗；針對白人的攻擊事件則從59宗增至104宗。

仇恨犯罪增加，顯示去年新冠肺炎，非裔抗爭運動，大選動盪等事件交織的影響；司法部長加蘭德(Merrick Garland)8月表示，仇恨犯罪的恐懼籠罩在全國各社區鄰里間，是為對美國民主基石的破壞。

這些數字甚至可能被低估；民權組織Stop AAPI Hate的報告稱，2020年3月至2021年3月間，僅亞裔就有超過6603宗仇恨事件，超過65%屬於口頭辱罵。

20年前的九一一事件讓2001年的仇恨犯罪事件達到9730宗，為有紀錄以來之最，當時針對穆斯林及其商家的攻擊事件從2000年的28宗一舉升高至481宗，多了16倍以上。1996年是仇恨犯罪第二高的一年，有8759宗。