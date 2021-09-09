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藏非法武器、偽造證件 紐約州副市長被逮

編譯周芳苑／綜合8日電
紐約州艾爾蒙特市副市長唐尼。(取材自臉書)
紐約州艾爾蒙特市副市長唐尼。(取材自臉書)

聯邦官員稱，當局上周持搜索令進入紐約州艾爾蒙特市(Airmont)副市長唐尼(Brian Downey)住家地下室時，發現非法槍械及偽造的聯邦調查局識別證等嚴控證件，已將唐尼逮捕，控以多項罪名。

全國公共廣播電台(NPR)報導，唐尼共面臨30多項州和聯邦刑事指控。

艾爾蒙特市是紐約市以北約35哩外的一個小鎮，調查人員在唐尼家發現一面黑牆上展示十多把火力強大的槍械，多半非法持有；警方還在壁櫥裡發現一把獵槍和一支非法改裝的步槍。

搜查過程中，當局注意到一個上鎖小盒子，47歲的唐尼說他沒有密碼；警方強行打開後，發現盒內有10幾張偽造聯邦識別證和相關證件，其中一些印有唐尼的姓名和照片。

根據紐約南區聯邦法院7日披露的刑事訴訟文件，唐尼面臨多項聯邦指控，包括非法持槍和偽造識別證、身分證和其他嚴格授權執法人員使用的徽章。

唐尼還面臨多項地方指控，罪名是非法持有至少10支未註冊槍枝、13支槍枝消音器和 16個攻擊武器；紐約州也指控唐尼非法持有偽造紐約法院官員識別證和徽章。

洛克蘭郡(Rockland County)地方檢察官華許(Tom Walsh)在記者會上宣布，唐尼因涉嫌購買非法槍枝零件而受到搜查後，2日被逮捕。

地方檢察官辦公室說，國土安全部(Department of Homeland Security)有關單位最近向管轄艾爾蒙特市的洛克蘭郡當局發出警訊，稱唐尼上網購買一個非法步槍消音器；這個警訊牽連出突襲檢查。

華許發表聲明說，全美各地槍枝暴力增加，但無疑的，「我們社區今天比昨天安全」。

迄今郡級和聯邦所發布法庭文件都未解釋唐尼涉嫌囤積非法槍枝和偽造文件的原因；地方報紙 Rockland/Westchester Journal News描述唐尼是憲法第二修正案的支持者；他於2019 年3月當選副市長。

當局在紐約州艾爾蒙特市副市長唐尼住家地下室查獲大批非法槍械。(洛克蘭郡地方檢察官...
當局在紐約州艾爾蒙特市副市長唐尼住家地下室查獲大批非法槍械。(洛克蘭郡地方檢察官辦公室照片)
當局上周持搜索令進入紐約州艾爾蒙特市副市長唐尼住家地下室時，發現偽造的聯邦調查局...
當局上周持搜索令進入紐約州艾爾蒙特市副市長唐尼住家地下室時，發現偽造的聯邦調查局識別證等證件。(洛克蘭郡地方檢察官辦公室照片)

紐約州 檢察官 刑事訴訟

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