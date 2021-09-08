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被踢出夜總會 堪薩斯男子不滿開槍 造成1死5傷

編譯周芳苑／綜合7日電
堪薩斯州一名20多歲男子7日凌晨在夜總會與人爭執後被踢出店門，不久後重返現場，開槍向店內六人開槍，其中一人死亡。圖為夜總會前門玻璃破碎。(美聯社)
堪薩斯州一名20多歲男子7日凌晨在夜總會與人爭執後被踢出店門，不久後重返現場，開槍向店內六人開槍，其中一人死亡。圖為夜總會前門玻璃破碎。(美聯社)

堪薩斯州一名20多歲男子7日凌晨在一家夜總會與人爭執後被踢出店門，不久後重返現場，開槍向店內六人開槍，其中一人不幸身亡。

威契塔警察局(Wichita Police Department)表示，經確認，這名槍擊嫌犯是23歲的道森(Keshawn Maurice Dawson)；剛過凌晨12時30分後不久，嫌犯在Enigma Club & Lounge夜總會外朝著店內開槍。

經警方確認，遭槍擊的六人中，死者是威契塔34歲居民斯賓塞(Preston Spencer)，另五名受傷者全是女性，所幸無生命危險。

威奇托警方稍早表示，共七名受害者被送往醫院。

威奇托警局說，嫌犯在夜總會與人打鬥，之後被趕出去，在店員護送下離開；但該嫌犯離去後又攜帶半自動手槍返回，他於凌晨約12時30分，站在夜總會外的人行道上開始射擊；他隔窗開槍，擊中店內的受害者。

威契塔警局隊長斯蒂芬斯(Capt. Jason Stephens) 描述事發經過說，嫌犯離開一小段時間，然後回來，從外面隔窗朝店內開了好幾槍。

警方稱，據報，道森因「滋事」而被逐出夜總會。

斯蒂芬斯引述警探的說法，道森朝著夜總會前門和窗戶開槍，之後乘坐一輛由他人駕駛的深色車輛逃離。

斯蒂芬斯說，道森因槍擊而涉嫌兩項重罪被通緝，還因違法擁有槍支而被定重罪。

當局仍在搜尋嫌犯，斯蒂芬斯指出，目前正針對受害者與嫌犯之間的關係進行調查。

槍擊 警察 堪薩斯州

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