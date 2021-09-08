槍殺3成人1嬰 前陸戰隊狙擊手與被害人素不相識

33歲的前陸戰隊狙擊手萊利(被警押送者)5日闖佛州民宅槍殺四人，調查發現兇手與受害者素昧平生。(美聯社)

33歲的前陸戰隊狙擊手萊利(Bryan Riley)5日闖佛州 民宅槍殺四人，調查發現兇嫌與受害者素昧平生。

這起槍擊案造成四人死亡，僅11歲青少女生還，她接受治療後向警方供稱，兇嫌闖入她家，瞎說著要找他「看見」的人，隨後大開殺戒。

佛州第十巡迴法院表示，萊利6日首次過堂，被控一級謀殺罪、一級殺人未遂罪、一級殺害執法人員未遂罪、持武入室盜竊、縱火罪及虐待動物等罪名，法官裁定不得保釋，關押在波克郡(Polk County)監獄 。

萊利接受警方偵訊時承認射殺多人，宣稱「耳邊有聲音指示他」這麼做。

被問到為何射殺三個月的男嬰時，萊利答道：「因為我是個爛人，我想承認所有罪名並坐牢。」

警方表示，萊利供稱，警方到場後在兇案現場附近看到的那輛著火的皮卡車，本來是他的「撤退策略」。

萊利的未婚妻接受警方問話時表示，萊利在奧蘭多一間教堂擔任警衛工作，近幾周返家後舉止怪異。

40歲的受害男子格里森(Justice Gleason)是此案中目前唯一被公開身分的死者，他的好友米蘭達‧華森(Miranda Watson)表示，格里森是熱心助人且無憂無慮的人，「臉上總是掛著笑容」。

華森表示，格里森幫助她離開一段悲慘的關係，而她與格里森育有現年四歲的女兒，形容格里森是「很棒的父親」。

她說，格里森「從不與陌生人勾搭」，他熱愛釣魚 、彈吉他並陪伴兩人共同生育以及各自和前伴侶生下的孩子們，宛如「成人軀殼裡住著小男孩靈魂」。