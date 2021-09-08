妻兒才遭謀殺3個月後 南卡名律師頭部中槍送醫

南卡羅來納州著名律師事務所繼承人梅道4日在路邊遭襲，頭部中彈擦傷受傷送醫，他3日疑因挪用公款而被逐出曾祖父百年前合夥創立的律師事務所。(NBC電視台截圖)

南卡羅來納州 著名律師事務所繼承人梅道(Alex Murdaugh)4日在路邊遭襲，頭部中彈擦傷受傷送醫，他3日疑因挪用公款而被逐出曾祖父百年前合夥創立的律師事務所；三個月前，梅道的妻兒在家門外遭槍殺；梅道的官箴醜聞讓妻小的謀殺懸案再添疑雲。

6日上午，53歲的梅道透過私人律師宣布離開P.M.P.E.D.律師事務所並開始復健；孰料當天傍晚爆出醜聞，指梅道3日即疑因挪用數百萬元公款遭調查，實則被逐出事務所。

P.M.P.E.D.律師事務所6日發布聲明表示，梅道已雇用法務會計公司調查公款遭挪用的案件，並已通知「南卡律師協會」(South Carolina Bar)。

梅道4日下午1時30分左右自行報警，稱他在南卡州漢普頓郡(Hampton County)路邊換輪胎時，遭疾駛迴轉的卡車中男性駕駛持槍射擊頭部，所幸只有擦傷。

尚不清楚梅道是被針對性的攻擊，還是遭遇隨機槍案，警方已著手調查。

梅道之妻、52歲的瑪格麗特(Margaret)和22歲的兒子保羅(Paul)今年6月7日被發現身中多槍，陳屍在梅道家座落在南卡州的狩獵屋外。

保羅生前捲入兩起命案，當時正在等待審判裁決結果出爐；這兩起案件的受害者，分別是2019年船難事件的19歲女性死者，以及2015年遭棄屍路旁的同志青少年。

瑪格麗特與保羅遇害後三天，保羅的爺爺梅道三世(Randolph Murdaugh III)也在自宅中過世，享壽82歲。

梅道三世在1985年到2005年間，擔任南卡州第14區巡迴事務律師(circuit solicitor)，晚年飽受心臟病 與肺癌所苦，身後留下罹患阿茲海默症 (Alzheimer's)的妻子。