坐冤獄23年 密西西男子怒告當年承辦檢察官

坐冤獄23年的傅勞爾斯，提訴控告當年的承辦檢察官，並尋求損害賠償。(美聯社)

1996年7月16日，密西西比州維諾納(Winona)一間家具店發生一起造成四人死亡的槍擊案，檢方指控家具店前雇員傅勞爾斯(Curtis Flowers)因被解雇，心生不滿而犯案；去年4月聯邦最高法院以陪審團組成有種族歧視 為由，宣判傅勞爾斯無罪，傅勞爾斯於是委託律師，控告當年的承辦檢察官 ，並尋求損害賠償。

非裔傅勞爾斯因此案而被監禁長達23年，直至2019年才獲釋。他的律師麥克道夫(Rob McDuff)已控告該案檢察官伊凡斯(Doug Evans)及三名調查官，訴狀中稱：「該命案調查期間並無任何能證明傅勞爾斯涉案的直接證據，檢察官卻一再編造根本不存在的故事。」

麥克道夫說：「傅勞爾斯既沒有前科，也沒有犯罪動機，檢方卻屢屢因種族歧視做出對傅勞爾斯不利的認定。傅勞爾斯根本不應被起訴，因此我們控告檢察官，要他為自己的不當行為負責。」

傅勞爾斯的另一名律師凱特 琳．高登 (Kaitlyn Golden)表示，長達23年的牢獄之災讓傅勞爾斯錯過了太多人生中的重要大事。她說：「再多的補償都換不回傅勞爾斯失去的23年，我們只希望能盡量為他尋求一些補償，安慰他在監獄中所忍受的一切恐怖經驗。」

據報導，密州已向傅勞爾斯支付50萬元的冤獄補償金，因此此次訴訟是單獨向檢察官及三名調查官求償的民事訴訟，無關政府責任。

在傅勞爾斯長達20多年監禁生涯中，共經歷過七次審判，其中五次被判有罪，但該五次的有罪判決均由全白人組成的陪審團決定，唯一一次有納入少數族裔陪審團的審判最終流審。因此最高法院認為，陪審員甄選方式顯然歧視少數族裔。

大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)在判決書中表示：「刑事審判的『公平正義』立基於陪審員的甄選過程亦『公平正義』，本案審判期間多次有意排除少數族裔陪審員，且無其他積極證據證明傅勞爾斯涉案，因此應為無罪之諭知。」