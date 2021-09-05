1家3口陳屍加州森林 疑食毒藻 警方仍未查出確切死因

這片位於馬里波薩東北的峽谷區即是格里許、鍾艾倫一家三口和愛犬喪生之處。(美聯社)

加州 一家三口在塞拉國家森林(Sierra National Forest)徒步旅行失聯，8月17日全家連人帶狗被發現陳屍於距優勝美地國家公園不遠的惡魔峽谷(Devil Gulch)附近，兩個多星期過去了，調查人員仍未查出這家人的確切死因；情況如此詭異，令親友相當不安；不過，由於當地檢測 到高濃度的有毒藻類，林務局已將發現屍體地區長達28哩的小徑和休憩區關閉。

據LinkedIn個人資料和鄰居朋友說法，這對夫婦熱愛戶外活動，30歲的韓裔太太鍾艾倫(Ellen Chung)是家庭治療碩士研究生，曾任瑜珈老師；丈夫格里許(John Gerrish)生於英國，曾在谷歌和Snapchat擔任軟體工程師；他們去過喜馬拉雅山背包旅行、騎駱駝穿越戈壁沙漠、參加過火人祭，還在社群媒體 創建出兩人名字結合探險字眼的獨特標籤#jellonadventures。

這對夫婦是從舊金山遷居到馬里波薩(Mariposa)，新冠疫情期間生下小女兒Miju；這次全家帶著名叫Oski的澳大利亞秋田犬一起旅行；8月16日晚上11點警方獲報指稱這家人失聯；17日一家三口屍體被人找到，狗也死了。

兩個多星期後，調查人員對他們的死因仍感到不解。身著安全防護衣的隊伍在附近地區找尋線索；林務局則在8月28日將發現屍體附近的小徑和休憩區關閉；此前，林務局曾張貼當地有潛在有毒藻類大量繁殖的警告標誌；該局表示，他們已針對「保護公眾免受未知危害」採取相關措施。

事態發展至今，一切仍在五里迷霧中，讓親友很不安。住在加州的朋友兼鄰居傑夫(Steven Jeffe)表示，「這很詭異，不知道有什麼危險藏在那裡。」

初步驗屍結果也未能提供任何答案。調查人員表示，遺體沒有外傷跡象，目前正調查該地區是否發生過雷擊。

馬里波蕯郡警長辦公室承認調查沒有新進展，警長布里斯 (Jeremy Briese) 表示，他從未遇過如此神秘案件；「這令人沮喪，但我們不會就此打住。」

加州一家三口8月17日全家連人帶狗，被發現陳屍於距優勝美地國家公園不遠處的惡魔峽谷附近。兩個多星期後，仍未查出確切死因。圖為馬里波薩郡警長布里斯向媒體說明案情。(美聯社)

8月19日，加州水資源控制委員會引用官網水質報告地圖，警告公眾在塞拉國家森林默塞德河(Merced River)南叉附近，應「遠離水中藻類和浮渣」；警告還寫道，「不要讓寵物下水、喝水或吃岸上的浮渣。孩子應遠離藻類。不要吃水裡的貝類。」

在收到該家庭死亡地點下游的水樣檢測結果後，相關單位3日關閉了河流沿岸的營地和娛樂場所，至少將關閉到本月17日；由於加州野火蔓延，目前所有國家森林均暫時關閉。