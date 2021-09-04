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艾妲雨災增至49死 警方挨家挨戶搜查

編譯洪毅／綜合3日電
艾妲颶風尾掃過東岸多州釀下洪災後，受災地區的居民開始整理家園。圖為新澤西州一個社區民眾3日把被水泡過的物品堆在街旁。(美聯社)
艾妲颶風尾掃過東岸多州釀下洪災後，受災地區的居民開始整理家園。圖為新澤西州一個社區民眾3日把被水泡過的物品堆在街旁。(美聯社)

颶風艾妲(Ida)造成登陸地路易斯安納州及美東各州嚴重生命損失，截至3日已至少49人死亡；雖然颶風已經遠去，但美東依然沒有大意的本錢，警方在建立名單，挨家挨戶巡查；拜登總統也於3日前往路易斯安納州視察、慰問，向受災戶表示，他們的痛苦他「感同身受」。

拜登總統(右二)3日巡視路易斯安納州艾妲颶風災區，慰問災民。(美聯社)
拜登總統(右二)3日巡視路易斯安納州艾妲颶風災區，慰問災民。(美聯社)

艾妲蹂躪東北過後，現在重現藍天白雲，但是在新澤西州，危險依然存在：當地的河川水位正逐漸上升，例如百賽克河(Passaic River)的水位預計3日晚間才會達到高點；州長墨菲(Phil Murphy)就示警，大家會以為良辰美景回來，一切商旅活動可以回復以往，但其實時候還未到。

颶風造成東北地區至少49人死亡，其中新澤西州占25人，居全國之冠，但是死亡人數仍可能繼續上修；在紐約市，警方則透過緊急電話的定位，建立失蹤者的名單，挨家挨戶巡查確認是否仍有人在屋內，以及是否安好。1日晚間，紐約市的911通報量是平常水準的12倍。

氣象專家早已預測東北地區將有暴雨，但是當地官員鮮有應付暴雨的經驗，再加上雨勢實在太快、太猛，而造成嚴重傷亡。

一名行動不便的紐約居民表示，他在2日凌晨4時收到洪災警報，幾分鐘後警方就來協助撤離，但是他一開門時，猛烈的水就直接往裡衝，要不是警察緊緊抓住他，恐怕早已連人帶輪椅沉進水裡。

至於艾妲的登錄地，路易斯安納州南部現在仍是滿目瘡痍，拉福什堂區(Lafourche Parish)10萬棟房屋中，估計有25%嚴重毀損或消失不見；前往路易斯安納南部視察的拜登在會見災民時說，他對大家的痛苦「感同身受」。

拜登表示，聯邦政府會盡力協助，首先會撥款1億元，向每個人發放500元現金；不過拜登也說，許多民眾現在恐怕因為手機通訊中斷，而無法得知自己能尋求哪些幫助。

從德州嚴寒到加州山火，拜登就任以來可謂災難隨行；在與當地官員及聯邦參議員會晤時，拜登重申透過基建法案加強防災建設的必要性。

拜登 紐約市 新澤西州

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