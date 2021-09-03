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殘殺4名美國人質 IS「披頭四」成員在美認罪

中央社／維吉尼亞州亞歷山卓2日綜合報導
柯提（左）和艾謝克。（美聯社）
柯提（左）和艾謝克。（美聯社）

惡名昭彰的伊斯蘭國（IS）基層小組「披頭四」（Beatles）成員柯提（Alexanda Kotey）今天在美國法院就謀殺4名美國人質的罪名認罪。

法新社報導，華府近郊維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）聯邦法院本週曾公告為柯提舉行「更改答辯」（change of plea）聆訊。柯提曾為英國國民，是被帶到美國受審的2名IS「披頭四」成員之一。

37歲的柯提和33歲的艾謝克（El Shafee Elsheikh）涉及殺害美國新聞工作者佛里（James Foley）、索特羅夫（Steven Sotloff）以及救援人員卡西格（Peter Kassig）和穆勒（Kayla Mueller），兩人去年10月從伊拉克被帶到美國受審。

柯提和艾謝克在英國長大，過去曾為英國國民，他們和另外2人組成的4人小組負責綁架並殺害西方人質，因其英國口音被稱為「披頭四」。

柯提和艾謝克2018年1月在敘利亞境內被庫德族部隊擄獲，接著交由駐伊拉克美軍處置。

被害者家屬出庭。（美聯社）
被害者家屬出庭。（美聯社）

英國起初不願讓兩人在國內受審，後來褫奪兩人國籍。美國當局向英國政府保證不會在本案求處死刑後，兩人才被轉送至美國受審。

兩人去年10月9日在獄中透過視訊接受法官艾里斯（TS Ellis）訊問時，都拒絕認罪。

但柯提今天親自出庭，艾里斯問他「你是否因為確實犯下這些指控，自由、情願且自願認罪」時，他回答「是的」。

據路透社報導，艾里斯指出，依據美國和英國當局的臨時協議，柯提在美國服刑15年後得以轉送英國。美國司法部透過聲明表示，鑒於柯提同意終身監禁、不得假釋，他在英國獲判的刑期若低於終身監禁，他同意被「送回美國服完剩下的刑期」。

艾里斯還說，柯提答辯時已同意「全面且誠實地」與美國及外國政府調查人員合作，並在監督下與人質罹難者家屬會面。

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