男恐嚇報導艾妲風災NBC記者 遭警方緝捕

國家廣播公司非洲裔記者布斯特(右)30日在密西西比州連線報導颶風艾妲新聞時，白人男子達格里(左)跑到布斯特身邊，近距離出言威脅，警方已發出拘捕令。(MSNBC電視台截圖)

國家廣播公司(NBC)非洲裔記者布斯特(Shaquille Brewster)日前在墨西哥灣沿岸的密西西比州灣港(Gulfport)連線報導颶風艾妲(Hurricane Ida)新聞時，一名開著卡車的白人男子停車後跑到布斯特身邊，近距離出言威脅，全程都出現在新聞報導中；密州警方確認這名男子身分後，已發出拘捕令。

灣港警察 局8月31日在推特 發表聲明指出，感謝社會大眾協助指認達格里(Benjamin Eugene Dagley)的身分。

警方指出，達格里將因兩項攻擊罪、一項破壞秩序罪、一項違反緊急宵禁罪等罪名被起訴。

由於54歲的達格里是前科犯，灣港警察局指出，達格里還可能因為在未經許可之下擅自外出，違反俄亥俄州 庫亞霍加郡(Cuyahoga County)保釋條例而面臨刑責。

警方表示，根據初步調查，達格里在電視連線報導中騷擾、恐嚇布斯特後，已經逃離灣港地區。

布斯特30日在灣港岸邊連線報導艾妲風災最新進度時，達格里闖入鏡頭畫面，近距離對布斯特說道：「報導正確一點。」這段新聞影片立即在推特引起網友瘋傳，不少網友對於布斯特臨危不亂予以高度肯定；布斯特面對達格里騷擾後仍繼續報導，直到電視台內的控制室將連線畫面切斷為止。

MSNBC新聞頻道主播梅爾文(Craig Melvin)則對觀眾表示，遭到「怪人」騷擾的布斯特毫髮未傷；布斯特稍後也在推特發文寫道：「謝謝大家關心。我跟採訪團隊一切平安。」

達格里住在俄州伍斯特爾(Wooster)，有破壞公物、製造動亂以及攻擊未遂等前科；他的前妻則婉拒接受媒體訪問。