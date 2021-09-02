我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

911事件20周年 布希吐心聲：攻打阿富汗是保護美國人

男恐嚇報導艾妲風災NBC記者 遭警方緝捕

記者顏伶如／綜合報導
國家廣播公司非洲裔記者布斯特(右)30日在密西西比州連線報導颶風艾妲新聞時，白人男子達格里(左)跑到布斯特身邊，近距離出言威脅，警方已發出拘捕令。(MSNBC電視台截圖)
國家廣播公司非洲裔記者布斯特(右)30日在密西西比州連線報導颶風艾妲新聞時，白人男子達格里(左)跑到布斯特身邊，近距離出言威脅，警方已發出拘捕令。(MSNBC電視台截圖)

國家廣播公司(NBC)非洲裔記者布斯特(Shaquille Brewster)日前在墨西哥灣沿岸的密西西比州灣港(Gulfport)連線報導颶風艾妲(Hurricane Ida)新聞時，一名開著卡車的白人男子停車後跑到布斯特身邊，近距離出言威脅，全程都出現在新聞報導中；密州警方確認這名男子身分後，已發出拘捕令。

灣港警察局8月31日在推特發表聲明指出，感謝社會大眾協助指認達格里(Benjamin Eugene Dagley)的身分。

警方指出，達格里將因兩項攻擊罪、一項破壞秩序罪、一項違反緊急宵禁罪等罪名被起訴。

由於54歲的達格里是前科犯，灣港警察局指出，達格里還可能因為在未經許可之下擅自外出，違反俄亥俄州庫亞霍加郡(Cuyahoga County)保釋條例而面臨刑責。

警方表示，根據初步調查，達格里在電視連線報導中騷擾、恐嚇布斯特後，已經逃離灣港地區。

布斯特30日在灣港岸邊連線報導艾妲風災最新進度時，達格里闖入鏡頭畫面，近距離對布斯特說道：「報導正確一點。」這段新聞影片立即在推特引起網友瘋傳，不少網友對於布斯特臨危不亂予以高度肯定；布斯特面對達格里騷擾後仍繼續報導，直到電視台內的控制室將連線畫面切斷為止。

MSNBC新聞頻道主播梅爾文(Craig Melvin)則對觀眾表示，遭到「怪人」騷擾的布斯特毫髮未傷；布斯特稍後也在推特發文寫道：「謝謝大家關心。我跟採訪團隊一切平安。」

達格里住在俄州伍斯特爾(Wooster)，有破壞公物、製造動亂以及攻擊未遂等前科；他的前妻則婉拒接受媒體訪問。

推特 俄亥俄州 警察

上一則

限縮投票權 德州議會通過法案 送交州長簽署

下一則

北卡高中槍案學生死亡 警逮捕1兇嫌

延伸閱讀

恐嚇NBC記者艾妲風災連線報導男子 遭警方緝捕

恐嚇NBC記者艾妲風災連線報導男子 遭警方緝捕

華裔吳倩領銜三重奏 「潘多姆」演繹東西文化

華裔吳倩領銜三重奏 「潘多姆」演繹東西文化
兒子殺母弒姊 費郡雙屍命案兇手落網 動機不明

兒子殺母弒姊 費郡雙屍命案兇手落網 動機不明
殺母弒姊 北維州雙屍案 兇手是家人

殺母弒姊 北維州雙屍案 兇手是家人

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。(美國財政部)

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

2021-08-31 09:35
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
歐盟30日建議暫停來自美國的非必要旅行，以避免疫情進一步擴散。圖為巴黎鐵塔的瞭望台。(美聯社)

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

2021-08-30 13:35
民眾接種輝瑞疫苗。(美聯社)

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

2021-08-28 16:31

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎