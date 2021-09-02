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北卡高中槍案學生死亡 警逮捕1兇嫌

編譯林梅婕／綜合1日電
北卡羅來納州塔博爾山高中1日發生槍擊案後，執法人員追捕兇嫌。(美聯社)
北卡羅來納州塔博爾山高中1日發生槍擊案後，執法人員追捕兇嫌。(美聯社)

北卡羅來納州的塔博爾山高中(Mount Tabor High School)1日下午發生一起槍擊案，一名學生中槍後身亡；警方已逮捕一名兇嫌，沒有其他學生受傷。

溫斯頓-塞勒姆(Winston-Salem)警局局長卡崔娜‧湯普森(Catrina Thompson)在記者會上表示，死亡的學生名為米勒(William Chavis Raynard Miller Jr)，中槍後立刻被送往當地醫院急救，卻仍回天乏術；警方已封鎖全校及周圍街區，警方認為兇嫌為同校的另一名學生。

北卡州福賽斯郡(Forsyth County)警長辦公室在推特宣布，一名兇嫌被捕，但未公布身分及其他細節。

警長辦公室發言人豪厄爾(Christina Howell)表示，所有的學生都已安全；第一時間抵達案發現場的警長金布魯(Bobby Kimbrough)也透露自己對案件受害者的不捨與難過：「我很久沒有哭了，但我自從離開醫院後眼淚就沒有停下來過。」

該校約1500名學生在執法單位的協助下都已陸續被送回父母身邊，不過校園附近仍圍繞一些家長迫切希望能得到更進一步資訊；一名學生家長強納森(Christopher Johnson)表示，事發當時他兒子在健身房，突然聽到槍響，有人告訴他校內有槍手，並要所有學生立刻找地方躲藏。

「你會在媒體上看到這些新聞。」強納森說，「但真的發生在你身邊時那種恐慌還是難以形容，我兒子不是受害者，但他也受到影響，他可能一輩子也忘不了」。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)稍後發表聲明：「我們必須確保所有學生和教職員的安全，並讓槍支遠離校園」；他也表示，此案為州內本周發生的第二起校園槍擊案；威明頓高中(Wilmington high school)30日發生一起槍擊案，一名學生中槍，兇嫌為另一名15歲少年。

北卡羅來納州 槍擊 健身

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